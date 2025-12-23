El vandalismo azota a la iluminación de Navidad de Albacete: han cortado numerosos cables

El Ayuntamiento de Albacete ha denunciado los actos vandálicos que ha sufrido la iluminación navideña de la plaza Virgen de los Llanos. Unos daños que se han producido en la casita y en la estrella instalada, con el corte de numerosos cables, fuentes de alimentación y otros materiales.

Desde el Consistorio han hecho un llamamiento al civismo, al respeto y a la responsabilidad, "para que se pueda disfrutar al máximo de lo que es de todos los albaceteños, ya que la iluminación navideña no tiene otro objetivo que dinamizar la actividad económica en la ciudad".

Por ello, han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que no se produzcan este tipo de ataques. Y ha llamado a la "prevención, concienciación y a la vigilancia activa".

Campañas de sensibilización

El Ayuntamiento ha llevado a cabo campañas de sensibilización contra los actos vandálicos en la ciudad en los últimos años, destinando "más de 750.000 euros" a reparar, mantener y conservar el mobiliario urbano.

"El año pasado se detuvo y condenó a una persona que robó elementos de la iluminación navideña durante el montaje", ha expresado.