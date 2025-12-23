El Ayuntamiento de Albacete da luz verde a un convenio de electrificación que permitirá construir 5.500 viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este martes de forma definitiva la firma de un convenio de electrificación que permitirá el desarrollo urbanístico de la ciudad y la construcción de más de 5.500 viviendas, 1.700 de ellas con protección pública.

El convenio ha sido suscrito por el Ayuntamiento albaceteño con I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, una empresa de distribución del grupo Iberdrola. Y se ha vuelto a llevar al pleno tras haber estado en información pública sin que se hayan presentado alegaciones.

Su aprobación final permitirá que se desbloquee la situación que impedía el crecimiento urbanístico actual y futuro de la ciudad al garantizar su suministro eléctrico para los próximos años. "Y hará que se puedan construir más de 550 viviendas", ha expresado el concejal de Urbanismo, Julián Garijo.

"Es un hito histórico para Albacete. El convenio garantizará el crecimiento actual y futuro de la capital albaceteña durante muchos años, no solo en el ámbito estrictamente urbanístico, sino en todo lo que ello conlleva, lo que permitirá abrir y hacer más ciudad", ha indicado.

Sectores 8, 10, 24 y APR-1

Garijo ha indicado que este convenio se refiere a los sectores 8, 10, 24 y el APR-1, que en el momento del inicio de las negociaciones con la distribuidora eran los desarrollos que se encontraban más adelantados en su tramitación o parados por falta de suministro eléctrico.

Y ha asegurado que el convenio también incluye la posibilidad de incorporar un segundo transformador de otras 40 MVA a abonar por I-DE directamente, quedando otra tercera posición libre en la subestación de otros 40 MVA más.

El concejal ha recordado que el importe a abonar por parte del Ayuntamiento es de 8,3 millones de euros en varios hitos temporales, adelantando un coste de urbanización que deberá incorporarse en cada uno de los ámbitos como un gasto más. El Consistorio irá recuperando esta aportación económica conforme se vayan desarrollando los sectores.

Por último, Garijo ha agradecido a los técnicos municipales y a sus jefaturas de servicio su "implicación para que este convenio sea una realidad, así como a Urvial y a sus técnicos por el trabajo realizado para que entre ambos se hayan podido adelantar y simultanear todos estos trámites previos y que sean aprobados a la vez".