Susana, lotera de Letur que ha repartido 50.000 euros de la Lotería de Navidad: "Es un décimo automático"
El décimo agraciado, parte de un premio muy repartido en Castilla-La Mancha, deja un boleto agraciado en la localidad de Albacete.
La Lotería de Navidad ha dejado un pellizco de fortuna en Letur (Albacete). En concreto, la localidad ha vendido un único décimo del tercer premio, cantado a las 11:12, un número que ha estado muy repartido en distintos puntos de Castilla-La Mancha, con premios también en Moral de Calatrava (Ciudad Real), Villarejo de Fuentes (Cuenca) y en la capital regional, Toledo.
La administración de lotería está situada en Avda. Juan Pablo Ii, 21, Letur (Albacete) ha dejado 50.000 euros al acertante. Según ha explicado Susana a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una de las responsables de la administración que ha vendido el décimo premiado, por el momento se desconoce la identidad del agraciado y si pertenece a la propia localidad.
"Nos acabamos de enterar ahora mismo, ha sido por la radio", ha señalado, reconociendo que solo se vendió un décimo suelto, lo que apunta a una venta individual y no asociada a peñas o grupos.
La responsable ha explicado que el décimo se despachó de forma automática, una modalidad habitual en los días previos al sorteo.
"Alguien ha dicho 'dame uno, el que salga', y ha salido este. Fue suerte, como el año pasado", ha indicado. De hecho, ha apuntado no se descarta que pudiera haberse vendido semanas o incluso meses antes.
Dentro de un supermercado
Susana ha afirmado que dar un premio siempre es motivo de alegría. "Estamos contentos, siempre es una alegría repartir un premio, ha añadido.
La administración, ubicada dentro de un supermercado, registra una alta afluencia de público, especialmente en fechas señaladas como la campaña navideña. "En los últimos días se vende mucha lotería, sobre todo a última hora", ha explicado la responsable, que reconoce que no esperaban este premio y que todavía no han organizado ningún tipo de celebración.
Con este nuevo premio, la administración suma otro reconocimiento a su trayectoria reciente. "El año pasado dimos también un premio importante, así que el año que viene ya vamos a por el Gordo", ha bromeado Susana.
El tercer premio de este año ha vuelto a demostrar su carácter muy repartido, dejando agraciados en varias localidades de la región y repartiendo ilusión en una Navidad marcada, una vez más, por la emoción del sorteo más esperado del año.