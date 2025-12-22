La Navidad Cultural acerca la música y el teatro al centro de Albacete y a los espacios educativos

Albacete continúa desarrollando su programación de la Navidad Cultural, con una amplia respuesta ciudadana y con la implicación directa del Gobierno municipal en las actividades propuestas.

Este lunes, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha asistido al pasacalles navideño de la Unión Musical Ciudad de Albacete. Un acto que se ha celebrado por las calles peatonales del centro y que ha llevado la música y el ambiente festivo a vecinos y visitantes.

"La cultura, cuando sale a la calle, se convierte en un punto de encuentro que une a la ciudad y refuerza el sentimiento de comunidad", ha expresado la edil.

Otras actividades

Por su parte, el concejal de Educación, Pascual Molina, ha estado presente en el espectáculo infantil 'Mamá Noel' en la Biblioteca de la Antigua Comisaría. Se trata de una propuesta dirigida al público familiar que combina teatro, imaginación y valores educativos.

"La Navidad es también un tiempo para aprender compartiendo y para acercar la cultura a los niños y niñas desde espacios públicos abiertos y accesibles", ha sentenciado.

Ambos han coincidido en reafirmar la apuesta del Ayuntamiento por la Navidad Cultural, que "aboga por la educación, la participación ciudadana y el apoyo al tejido cultural local, llevando actividades a distintos espacios de la ciudad y acercándolas al público".