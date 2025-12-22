Enrique, dueño de la administración de Albacete que se estrena con un quinto premio: "Estamos muy ilusionados"

La administración de Loterías número 6 de Albacete 'Molino de la Suerte', situada en la céntrica calle Rosario, ha vendido "al menos" una serie del número 61.366, agraciado con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 por décimo.

Para Enrique Atienzar, responsable de la administración, y su familia, la noticia ha sido un motivo de alegría y celebración. "Se ha vendido bastante porque se ha vendido todo. Al no ser abonados nuestros no sabemos exactamente lo que se ha vendido hasta que nos lo digan del patronato, pero se ha vendido bien".

El premio cantado a las 11:48 horas ha pillado a la administración desprevenida, así lo relata Enrique: "Nos han llamado del patronato hace un momento, aquí nos hemos preparado una botella de champán y ha venido mucha gente, hay mucho movimiento, estamos muy ilusionados”.

La administración, que lleva abierta 50 años, está gestionada por Enrique desde hace tres. Aunque anteriormente habían repartido otros premios menores, como el Eurojackpot del año pasado, este quinto premio supone un hito en su trayectoria navideña. "Nos hemos estrenado con una buena alegría como es dar un quinto premio de Navidad" ha añadido Atienzar.

Rozando la suerte

El 'Gordo' ha pasado cerca del 'Molino de la Suerte' ya que solo han "fallado" algún número porque el principio y el final era "idéntico". Atienzar lo describe como "emocionante" el estar tan cerca y subraya la tensión y la ilusión vivida durante la mañana en la administración.

Por el momento, se desconoce la identidad de los afortunados que poseen el décimo del 61.366, pero Atienzar confía en que el premio haya ido para quienes "más lo necesiten", manteniendo el espíritu solidario y festivo de estas fechas.