La Diputación de Albacete refuerza su dispositivo invernal en las carreteras de la provincia ante las fuertes nevadas

La Diputación de Albacete ha activado un dispositivo por las nevadas de este domingo, en el marco de su Plan de Vialidad Invernal. Una medida para garantizar las mayores cotas de seguridad vial, facilitar el acceso a las localidades y reducir al máximo los contratiempos.

Desde primeras horas de la jornada, los equipos del Servicio Provincial de Carreteras y del Parque Móvil de la Diputación han trabajado para limpiar la nieve, esparcir sal fundente y monitorizar tramos críticos.

Además, han puesto especial atención a vías de montaña y a los accesos de las pedanías de localidades como Casas de Lázaro, Peñascosa y Riópar.

❄️🌨️Nevando a partir de 1.000msnm en la sierra albaceteña. Campamento de San Juan (Riópar) en estos momentos, con -0,3°C y nevando con intensidad. #Albacete #meteoAB pic.twitter.com/mN2YsY3IDF — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) December 21, 2025

12 toneladas de sal

Durante todo el fin de semana, se han movilizado 12 toneladas de sal, dando continuidad a las seis que se esparcieron de forma preventiva el viernes.

Los trabajos se han concentrado en carreteras provinciales como la AB-519, entre Peñascosa y Alcaraz, con una alta presencia de nieve en zonas de Casas de Lázaro y Peñascosa.

La AB-516 ha registrado también fuertes nevadas en el Puerto de Crucetillas y la AB-5017 a su paso por El Pardal (Molinicos).

El dispositivo de la Diputación no se limita a la intervención en días de nevada, sino que incluye trabajos continuos de prevención. En concreto, se ha previsto la instalación de sal en puntos estratégicos de la red viaria provincial, estableciendo puntos de acopio de sal distribuidos por el territorio y se han preparado equipos para actuar con rapidez en cuanto se detectan condiciones adversas.

Restricciones

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha prohibido este domingo el tráfico de camiones en dos carreteras de la provincia de Albacete por la nieve. Se trata de la N-322, a su paso por el término municipal de Alcaraz, y de la CM-3133 a la altura de Robledo.