Los simbólicos regalos que el alcalde de Albacete y un grupo de presos han entregado al Papa León XIV en el Vaticano

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha participado junto al obispo de la Diócesis, Ángel Román y a un grupo de internos del centro penitenciario La Torrecica en la audiencia que el Papa León XIV ha tenido este miércoles con peregrinos en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Este encuentro, encuadrado en la expedición del Jubileo de los Presos organizada por la Diócesis ha supuesto para Serrano un momento de mucha "emoción" por "representar a Albacete" ante el sumo pontífice, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el encuentro, León XIV ha recibido dos regalos con mucho simbolismo. El primero, entregado por el obispo Román, ha sido una navaja artesana elaborada para la ocasión por José Expósito con la inscripción "Albacete a SS León XIV. Gracias por decir Sí".

Por su parte, Serrano le ha hecho entrega de una imagen de la Virgen de Los Llanos y le ha pedido que firmara un libro de Vicente Carrión sobre la patrona.

El alcalde ha reiterado la importancia de que Albacete participe de manera institucional "en una peregrinación que tiene un profundo contenido social y humanitario, y que es todo un ejemplo de superación personal, reconciliación y reencuentro para los internos de La Torrecica y para todos los que les hemos acompañado".

Navaja con la que el obispo de Albacete ha obsequiado al Papa León XIV.

"Para mí ha sido un enorme orgullo representar a toda la ciudad en este momento emocionante", ha añadido.

El alcalde de Albacete ha agradecido expresamente al obispo de la Diócesis "esta iniciativa de carácter pastoral con la que todos debemos sentirnos identificados".

Obispo de Albacete

Por su parte, Ángel Román ha animado a todos a "darnos cuenta de cómo nos mira el Señor, con una mirada de misericordia, que nos levanta y nos recupera".

"Como signo de esa realidad, el Papa nos abre las puertas y así es también como nos quiere Dios", ha aducido.

El obispo también ha puesto en valor el mensaje de León XIV, que ha señalado en el Jubileo de los presos que "es Dios quien redime y quien libera".

"Somos corazones inquietos, no somos máquinas, y Jesús es quien nos da esa respuesta para que nadie se pierda y todos se salven", ha zanjado.