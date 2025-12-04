Cartas y mensajes anónimos sorprenden a los vecinos de Albacete antes de Navidad: "Un día más bonito"

La tarde del miércoles 3 de diciembre dejó una sorpresa inesperada en pleno corazón de Albacete. Decenas de vecinos encontraron cartas anónimas y pequeños post-it pegados en farolas, bancos, escaparates y marquesinas.

En estos, breves mensajes de ánimo, frases reflexivas y pequeños recordatorios para sonreír en un mes marcado por el ritmo acelerado previo a la Navidad.

Detrás de esta iniciativa se encuentra 'Albacete Duerme', un colectivo local formado por vecinos que, desde hace meses, trabaja en silencio para llevar a cabo lo que ellos mismos llaman "microrrevoluciones".

Nota de 'Albacete Duerme'. Albacete Duerme

Se trata de acciones de pequeño formato, casi invisibles a simple vista pero pensadas para generar un impacto emocional en quienes las descubren por casualidad.

Detener el tiempo

Una de las cartas más llamativas comienza con un mensaje directo, "Toc toc, ¿tienes cinco minutos?". La frase busca interpelar al lector en un momento en el que, según los organizadores, "miramos más el móvil que lo que ocurre a nuestro alrededor".

La carta continúa con reflexiones sobre la importancia de detenerse, respirar y prestar atención a lo cotidiano, especialmente en estas fechas en las que los compromisos y las compras suelen dominar la rutina.

Nota de 'Albacete Duerme'. Albacete Duerme

Varios transeúntes, sorprendidos, compartieron en redes sociales imágenes de los mensajes encontrados, describiendo la experiencia como "un pequeño regalo inesperado en mitad del día".

Huella cultural

No es la primera vez que 'Albacete Duerme' actúa. Semanas atrás, miembros del colectivo repartieron cartas en el interior de varios libros de la Biblioteca del Parque Abelardo y de la Biblioteca Depósitos del Sol.

Los textos, ocultos entre las páginas, estaban dirigidos a lectores desconocidos. El objetivo era el mismo: crear un instante de sorpresa y cercanía en espacios donde la imaginación ya está presente.

Nota de 'Albacete Duerme'. Albacete Duerme

Fuentes del grupo explican que estas intervenciones se diseñan con una intención clara: "hacer la ciudad más humana" a base de pequeños gestos que rompan la rutina. No cuentan con financiación ni patrocinadores; las acciones se llevan a cabo de manera completamente altruista.

Microrevoluciones

El colectivo ya trabaja en nuevas iniciativas previstas para las próximas semanas. Aunque no han querido desvelar detalles, adelantan que serán "acciones igualmente anónimas, sencillas y bonitas" que seguirán la línea de las anteriores.

Mientras tanto, quienes quieran seguir sus intervenciones pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @AlbaceteDuerme, donde comparten pistas, reflexiones y el espíritu que impulsa todas sus "microrrevoluciones": transformar Albacete en un lugar "un poco más bonito" a través de pequeños gestos con gran significado.