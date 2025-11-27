Albacete declara a Pedro Sánchez persona non grata y pide su dimisión: PP y Vox han apoyado la moción

Manuel Serrano (izquierda) durante la visita de Pedro Sánchez a las instalaciones que Airbus Helicopters posee en Albacete junto a Margarita Robles y Emiliano García-Page.

El pleno del Ayuntamiento de Albacete, presidido por el 'popular' Manuel Serrano, ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al prosperar una moción apoyada por PP y Vox en la que también se pide su dimisión.

Curiosamente, esta iniciativa ha partido del concejal no adscrito José Ramón Conesa, quien fue elegido en las listas de Vox pero que fue expulsado de este partido en 2024 por permitir junto a otros dos compañeros que el presupuesto municipal del PP saliese adelante gracias a su abstención.

En esta ocasión, tanto los dos partidos como el edil se han alineado en torno a la moción. Durante su intervención, recogida por Europa Press, Conesa ha lamentado que el Gobierno de España "se haya convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia" y que se forjó con "pactos contra natura" apoyados "por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas".

"Sánchez tiene imputado a todo su entorno más cercano y cada vez está más acorralado por la justicia", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Lorena González, ha justificado su apoyo a la moción introducida por su excompañero de grupo por "los numerosos casos de corrupción, por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política".

González ha destacado el caso Koldo y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha remarcado que "el entorno familiar del presidente está también salpicado de corruptela,como el caso de su hermano o su propia esposa".

Desde el Grupo Popular, partido que ostenta la Alcaldía con 12 concejales, han argumentado su voto a favor en que "Pedro Sánchez ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes", además de haber desplegado "políticas erráticas e intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática".

Así se ha despachado la concejala Rosa González de la Aleja, quien ha matizado que, pese a la decisión de apoyar la moción, "a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas".

Rechazo de PSOE y Unidas Podemos

Este punto del orden del día ha sido rechazado por PSOE y Unidas Podemos. El líder del Grupo Municipal Socialista, José González, ha criticado a Vox por alinearse con una moción presentada por un concejal no adscrito "al que hasta ahora no reconocía" tras su marcha del partido.

El portavoz ha defendido algunas de las iniciativas del Gobierno central, como la subida de las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. "La figura del presidente del Gobierno es una figura que engloba a todos y todas las españolas", ha explicado el edil, quien ha insistido en que la intención de la moción "es dinamitar las reglas de la democracia y crear una cultura del odio".

Desde Unidas Podemos, Llanos Navarro, ha recordado que el concejal Conesa "protagonizó en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo" y ha matizado que Sánchez llegó a la Presidencia "logrando unir una mayoría de votantes" en un ejercicio democrático legítimo.

Por ello, ha mostrado su "total rechazo a cualquier planteamiento de quien enaltece dictaduras" y ha criticado el apoyo de Vox y PP a la iniciativa, la cual ha considerado un intento de conseguir "relevancia mediática mediante el insulto institucional".

Cabe recordar que la declaración de persona non grata a un ciudadano español no tiene repercusiones legales, más allá de las connotaciones simbólicas que destila una decisión de este calado en el pleno de una ciudad que roza 175.000 habitantes.