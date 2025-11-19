Dani Fernández anuncia un concierto en Albacete antes de su retirada temporal de los escenarios: entradas por 45 euros

Dani Fernández, el famoso cantante castellanomanchego, ha anunciado un concierto en Albacete dentro de su nueva gira 'La Insurrección Tour' en lo que será su gran despedida temporal de los escenarios antes de su parón anunciado.

El músico y compositor natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) hará vibrar a los albaceteños el próximo 29 de agosto de 2026 en un complejo habitual de citas musicales en la ciudad: El Estadio José Copete.

Las entradas saldrán a la venta este jueves 20 de noviembre a las 17:00 horas en la web de 'Enterticket' con un precio único de 45 euros más gastos de gestión. "A esa hora os pondré un link en todas las redes con los accesos a todos los conciertos, pero podréis encontrarlo también en mi web", ha explicado el artista en redes sociales.

Cartel del concierto. Territorio musical

'La Insurrección Tour' recorrerá hasta 14 ciudades de toda España y tendrá una parada en Ciudad de México donde Dani invitará al público a salir de la caja y abrazar la imperfección en un mundo dominado por la crítica. Esta gira llega a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por ‘La Jauría’ y Mejor Colaboración por ‘Y si lo hacemos’, junto a Valeria Castro), reafirmando el momento de éxito que vive Dani.

Su vínculo con Castilla-La Mancha es profundo y emotivo. Fernández ha sido reconocido este año como Hijo Predilecto de Alcázar y ha protagonizado eventos como el Festival Antorchas en Albacete y conciertos solidarios en distintas localidades de la región, afianzando su cercanía con el público manchego.

El concierto del 29 de agosto en el Estadio José Copete promete una experiencia inolvidable para Albacete y es la última oportunidad de disfrutar en vivo canciones del alcazareño como 'La Jauría' antes de su merecido descanso lejos de los focos.

Tras nueve años de carrera musical, Dani ha decidido hacer una pausa para inspirarse y fortalecer sus raíces familiares, pero ha dejado claro que este paréntesis no es un adiós definitivo, sino un paso natural en la evolución de su trayectoria.