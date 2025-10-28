El pueblo de Castilla-La Mancha que ha amanecido congelado este martes: el termómetro se ha desplomado a -2,8 ºC

El invierno ha aparecido de golpe en Castilla-La Mancha. Apenas tres días después de poder usar manga corta, el desplome de temperaturas está provocando que a primera hora del día se produzcan registros que en algunos casos bajan de los cero grados.

Esta ha sido el caso de Nerpio (Albacete). Según ha reflejado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este municipio albaceteño ha registrado la tercera temperatura más baja del día con -2,8 ºC a las 7:00 horas. Tan solo se ha visto superada por los -5 ºC del Puerto del Pico (Ávila) y los -4,1 ºC de Reinosa (Santander).

Todo ello en un día en el que se espera que Castilla-La Mancha comience a verse afectada por un tren de borrascas que dejará lluvias durante varios días en prácticamente toda la región.

Este cambio de tiempo se espera durante la tarde, especialmente en la parte más oriental de la región. De hecho, la Aemet activará la alerta amarilla a partir de las 20:00 horas en la comarca de la Sierra de San Vicente por acumulados que podrían llegar a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Previsión

Por lo demás, la previsión de la Aemet para este martes apunta a la presencia de cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la mañana y a cubierto al final con brumas al final del día en el sur y en el tercio occidental acompañadas de bancos de niebla dispersos en sus zonas altas.

Se esperan precipitaciones de débiles a moderadas a partir de media tarde que avanzan desde el oeste, poco probables en el tercio oriental y más probables y localmente más intensas en el occidental.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y con pocos cambios en La Mancha y el sureste, y las máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas bajas del sur y con pocos cambios en el extremo sureste. El viento soplará flojo variable tendiendo al sur y sureste por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 21 grados en Albacete, entre los 6 y los 23 en Ciudad Real, entre 5 y 20 grados en Cuenca, entre 6 y 21 grados en Guadalajara y entre 5 y 23 grados en Toledo.