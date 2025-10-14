Imagen de la carretera de Valencia, en Albacete, este lunes.

Imagen de la carretera de Valencia, en Albacete, este lunes.

Albacete

Inundaciones y balsas de agua en Albacete por los últimos coletazos de la dana Alice

La tromba de agua que se registró en Chinchilla de Montearagón afectó a la carretera de Valencia. Pese a todo, no se registraron daños personales.

Más información: La dana 'Alice' trae lluvias y tormentas a Castilla-La Mancha: AEMET ha activado la alerta en estas zonas

Publicada
Actualizada

Los últimos coletazos de la dana Alice han provocado inundaciones y balsas de agua en Albacete capital y sus alrededores que sobre todo han afectado a la circulación rodada a última hora de este lunes.

El epicentro de la tormenta ha sido la localidad de Chinchilla de Montearagón donde una espectacular tromba de agua provocaba algunas inundaciones y balsas en el pavimento.

De hecho, el alcalde de Albacete capital, Manuel Serrano se acercaba a la zona de la capital más próxima a este municipio, la carretera de Valencia, en la que los servicios municipales han estado achicando agua durante horas.

Imagen de una trabajadora del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112.

Junto al teniente de alcalde Francisco Navarro y el concejal de Proximidad Carlos Calero, Serrano pedía a los albaceteños precaución y “seguir en todo momento las indicaciones de Policía Local y resto de servicios de emergencia, y respetar las señalizaciones”.

Desactivación del Meteocam

La Aemet había activado el aviso naranja durante toda la tarde en la provincia por la previsión de que los acumulados llegasen a los 40 litros por metro cuadrado, una medida que a su vez desencadenaba la activación del Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Una vez superado este capítulo de meteorología adversa, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha desactivado el plan a primera hora de este martes -se encontraba en situación operativa 0- después de que tan solo tuviesen que atender una incidencia por la tormenta.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, visitando las zonas afectadas por la tormenta.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, visitando las zonas afectadas por la tormenta.

Concretamente, el 112 de Castilla-La Mancha ha apuntado que este incidente tuvo lugar en el término municipal de Chinchilla de Montearagón y consistió en la formación de una balsa de agua en una de las salidas de la autovía A-30. Esta situación fue solucionada sin que se produjeran daños personales.