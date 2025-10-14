Inundaciones y balsas de agua en Albacete por los últimos coletazos de la dana Alice

Los últimos coletazos de la dana Alice han provocado inundaciones y balsas de agua en Albacete capital y sus alrededores que sobre todo han afectado a la circulación rodada a última hora de este lunes.

El epicentro de la tormenta ha sido la localidad de Chinchilla de Montearagón donde una espectacular tromba de agua provocaba algunas inundaciones y balsas en el pavimento.

De hecho, el alcalde de Albacete capital, Manuel Serrano se acercaba a la zona de la capital más próxima a este municipio, la carretera de Valencia, en la que los servicios municipales han estado achicando agua durante horas.

Junto al teniente de alcalde Francisco Navarro y el concejal de Proximidad Carlos Calero, Serrano pedía a los albaceteños precaución y “seguir en todo momento las indicaciones de Policía Local y resto de servicios de emergencia, y respetar las señalizaciones”.

Desactivación del Meteocam

La Aemet había activado el aviso naranja durante toda la tarde en la provincia por la previsión de que los acumulados llegasen a los 40 litros por metro cuadrado, una medida que a su vez desencadenaba la activación del Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Una vez superado este capítulo de meteorología adversa, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha desactivado el plan a primera hora de este martes -se encontraba en situación operativa 0- después de que tan solo tuviesen que atender una incidencia por la tormenta.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, visitando las zonas afectadas por la tormenta.

Concretamente, el 112 de Castilla-La Mancha ha apuntado que este incidente tuvo lugar en el término municipal de Chinchilla de Montearagón y consistió en la formación de una balsa de agua en una de las salidas de la autovía A-30. Esta situación fue solucionada sin que se produjeran daños personales.