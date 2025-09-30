Oposición frontal en un pueblo de Albacete a que se construya un vertedero a 11 km: "Supone un grave impacto"

El Grupo Municipal del Partido Popular en Ontur (Albacete) ha mostrado su satisfacción tras la aprobación, en el pleno municipal, de la moción presentada contra la instalación de una planta de residuos sólidos urbanos y un vertedero de apoyo en el término municipal de Fuente Álamo.

El portavoz popular, Francisco Vizcaino, acompañado por los concejales Luis Gómez, Manuel Davia y Nerea Gómez, ha destacado el respaldo recibido por parte del equipo de gobierno socialista, que finalmente ha apoyado la propuesta.

Vizcaíno ha celebrado este cambio de postura y ha afirmado que se trata de una rectificación necesaria, ya que el proyecto habría supuesto un grave impacto ambiental, sanitario y económico, además de convertirse en una amenaza directa para la salud, el entorno natural y el futuro de Ontur.

La ubicación proyectada de la planta se encuentra a tan solo once kilómetros y medios por carretera de Ontur, lo que convierte al municipio en uno de los más afectados por su proximidad.

Pérdida de valor

Según ha explicado el portavoz popular, los riesgos derivados de esta instalación se traducirían en la posible contaminación de acuíferos y suelos, en la emisión de gases que comprometerían la calidad del aire y en un deterioro significativo del paisaje natural, lo que conllevaría a una pérdida de valor ecológico y patrimonial.

Asimismo, ha advertido de que las molestias asociadas a este tipo de infraestructuras, como los olores persistentes o la proliferación de plagas, podrían poner en riesgo la calidad de vida de los vecinos y dañar gravemente la agricultura, principal motor económico de la localidad, además de restar atractivo residencial y turístico a la zona.

Moción

Tras la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Ontur ha trasladado su postura institucional a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación Provincial de Albacete y a la Confederación Hidrográfica del Segura.

También instará al Ayuntamiento de Fuente Álamo a presentar alegaciones y rechazar la calificación urbanística que permitiría poner en marcha el proyecto.

Vízcaino ha insistido en que este resultado refleja el compromiso del Partido Popular de Ontur con la defensa del territorio, de la salud de sus habitantes y del futuro del municipio, y ha subrayado que la rectificación del grupo socialista demuestra que nunca es tarde para reconocer que se trataba de un proyecto inasumible.