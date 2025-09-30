Un concierto de Miguel Ríos, plato fuerte de la programación de Navidad de Albacete: cómo conseguir entradas

El mítico artista Miguel Ríos regresará a Albacete con su gira 'El último vals' el próximo 3 de enero de 2026. Un concierto que tendrá lugar en el Teatro Circo a partir de las 21 horas de la noche y para el que ya se han puesto a la venta las entradas.

Para conseguir las entradas, hay que entrar en la web www.territoriomusical.es, aunque también pueden adquirirse en Globalentradas y en la taquilla del propio Teatro Circo.

La de Cultura, Elena Serrallé, ha afirmado que la presencia de un artista de la talla de Miguel Ríos en la programación navideña es "una clara muestra de la apuesta firme por la cultura como motor de cohesión social y dinamización".

Ríos ofrecerá un espectáculo en formato electroacústico acompañado de cuatro músicos multinstrumentistas que fusionan rock y country, presentando su nuevo trabajo compuesto junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los icónicos Black Betty Studios de Madrid.

La cita será una ocasión única para disfrutar en directo de un mito de la música española que tras 65 años de carrera mantiene intacta su energía y su autenticidad. "Un homenaje al rock español y la oportunidad de vivir un gran concierto dentro de la programación navideña", ha expresado.