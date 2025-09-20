Hosteleros de Albacete piden al Ayuntamiento un cambio de modelo en la gestión de la Feria: "Es insostenible"

Hostelería de Albacete Unida denuncia el estado de algunas partes del recinto.

La asociación Hostelería de Albacete Unida ha denunciado el "abandono del recinto ferial" y la "falta de apoyo real" que a su entender ha sufrido el sector durante la Feria 2025 que se ha celebrado entre el 7 y el 17 de septiembre.

Este colectivo, a través de un comunicado, ha hecho un "balance muy negativo" del evento por lo que consideran un "modelo insostenible para los hosteleros".

Como causas, señalan "el altísimo coste de montaje en el recinto" y la "actividad reducida prácticamente a un solo fin de semana". Por ello, aseguran que cualquier inversión "se convierte en una ruina para la mayoría de los negocios".

“Se nos exige un esfuerzo económico desproporcionado para después trabajar apenas unos días. Así es imposible mantener la rentabilidad y mucho menos apostar por crecer”, señalan desde la asociación.

Como prueba de esta situación señalan que en esta Feria dos carpas-discoteca decidieron no montar y numerosos espacios quedaron sin interés de ocupación, "reflejando la desconfianza y el desgaste que sufre el sector ante unas condiciones cada vez más insostenibles".

Condiciones del recinto

A esta dificultad económica suman el "lamentable estado" que presentaba el recinto ferial y sus alrededores. "Pasos de peatones sin pintura, firmes agrietados y, especialmente en la explanada de Julio Carrilero, donde el intenso tránsito de personas provocó numerosas caídas, ofrecieron una imagen impropia de lo que se vende como una Feria de Interés Turístico Internacional", lamentan.

Desde Hostelería de Albacete Unida consideran "inadmisible" que el Ayuntamiento "haya trabajado tan poco en el adecenamiento de la zona, dejando a los visitantes un entorno descuidado que daña la imagen de la ciudad y resta atractivo a un evento que debería ser motivo de orgullo".

En este sentido, la asociación tacha de "incongruente" que se promocione la Feria en la gran Vía de Madrid, y después no se trabaje en Albacete para que el turismo se lleve una imagen de ciudad y de fiesta grande.

Este colectivo, que aglutina a más de un centenar de empresarios también critica el "caso omiso" que ha hecho el Consistorio ante cualquier intento de reunión.

“Se nos ignora sistemáticamente, como si la voz de más de cien hosteleros de Albacete no contara para este Ayuntamiento”, denuncian.

Por todos estos motivos, Hostelería de Albacete Unida pide que el colectivo "no puede seguir siendo el que pague las consecuencias de la desidia del Ayuntamiento" y piden una revisión profunda del modelo de gestión y unas condiciones justas que hagan posible la rentabilidad de las casetas y locales.