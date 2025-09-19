El Ayuntamiento de Albacete firma con Globalcaja un crédito de más de 20 millones de euros para inversiones

El Ayuntamiento de Albacete ha suscrito con Globalcaja un crédito a largo plazo de más de 20 millones de euros para financiar inversiones previstas en el Presupuesto municipal de 2025.

La operación, firmada por el alcalde, Manuel Serrano, y el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, asciende a un total de 20.074.614,39 euros. Serrano ha agradecido la disposición de la entidad, mientras que Palacios ha destacado "la importancia que otorga la entidad a hacer posibles inversiones que redunden en la mejora de la ciudad".

El alcalde ha recordado que "el Ministerio de Hacienda nos ha autorizado esta operación porque el Ayuntamiento cumple todos los requisitos legales, y nuestra situación financiera garantiza el cumplimiento del Plan Económico y Financiero y la capacidad de hacer frente a las deudas dentro del plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad".

15 meses de carencia

El préstamo contempla 15 meses de carencia, durante los cuales no se pagan intereses por el dinero no dispuesto. La amortización trimestral se extenderá durante 12 años a un tipo de interés variable referenciado al Euríbor a tres meses.

Serrano ha defendido que "nos permite cumplir el Plan Financiero de Inversiones, de manera que se garantiza la liquidez y solvencia de las cuentas municipales, a la vez que respetamos el compromiso de mantener contenido el endeudamiento".

Representantes del Ayuntamiento de Albacete y Globalcaja.

Con este crédito se podrán acometer medio centenar de actuaciones. Entre ellas, 5,4 millones para mantenimiento de calles, 1,2 millones para accesibilidad universal, 550.000 euros en zonas verdes y juegos infantiles, más de medio millón en centros socioculturales, 1,1 millón para nuevos nichos en cementerios, un millón para Campollano y zonas industriales, otro millón para el mercado de Villacerrada y 400.000 euros para la ampliación del Centro Joven.

El alcalde ha reiterado que "las mejoras en la ciudad, mediante obras que atienden a las peticiones y necesidades de los ciudadanos, pueden realizarse de manera compatible con el equilibrio presupuestario y con la solvencia y liquidez del Ayuntamiento".

Además, "el Plan Económico Financiero que aprobamos en mayo nos permite retomar la senda de estabilidad que marca la ley sin merma de la calidad de los servicios, y sin que en ningún caso haya que aplicar subidas de impuestos, tal y como nos habíamos comprometido", ha finalizado.