Los Miguelitos de la Roda, Premio Altozano 2025: "Han contribuido a que Albacete hoy sea más conocido"

El Miguelito de La Roda ha recibido este lunes el Premio Altozano 2025 en plena Feria de Albacete. Este dulce típico elaborado a base de hojaldre se ha convertido en un icono de la gastronomía de la provincia albaceteña.

El hijo del precursor de esta receta, Julián Blanco, ha recogido este galardón concedido por la Asociación Cultural de Albacete en Madrid que reconoce cada año a realidades o símbolos destacados de la provincia. Ha estado acompañado de los diferentes productores que siguen vendiendo el dulce.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha ensalzado la labor de la familia Blanco. "Han contribuido a que Albacete hoy sea más conocido en el mundo", ha destacado en el acto.

Foto de grupo Premio Altozano a los Miguelitos de La Roda Diputación de Albacete

Cabañero ha puesto el foco en la necesidad de implantar una Indicación Geográfica Protegida (IGP): "Si no es de La Roda, no es Miguelito; será otra cosa, pero no Miguelito de La Roda. Vamos a trabajar con el ayuntamiento y con los productores para que esa IGP llegue cuanto antes", ha señalado.

Entre los premiados en ediciones anteriores de este Premio Altozano se encuentran la Feria de Albacete, la tradición cuchillería, la tradición taurina, el Albacete Balompié, el Cotolengo, Asprona, la Base Aérea de Los Llanos, la revista Barcarola, el Jardín Botánico y, el pasado año, la Hermandad de Donantes de Sangre.