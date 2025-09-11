Una culebra gigante se cuela en un gimnasio de Hellín (Albacete): "Han empleado reflejos de ninja para capturarla"

Ejemplar de la culebra intervenida en un centro deportivo de Hellín (Albacete). Policía Local

La Policía Local de Hellín (Albacete) protagonizó ayer una de las intervenciones más curiosas de los últimos días en Castilla-La Mancha. Recibieron un aviso de que una culebra de grandes dimensiones se había colado en el vestuario de un centro deportivo privado.

"Nuestros agentes de la U.A.R.S. (Unidad Anti Reptiles Sorprendentes) han empleado todo su valor, paciencia y… reflejos de ninja para capturar a una culebra XXL que había decidido apuntarse gratis al gimnasio sin pasar por recepción", bromean desde el cuerpo de seguridad en la publicación que han compartido en sus redes sociales.

El reptil, que se trataba de un ejemplar de culebra bastarda, fue asegurado sin causarle daños.

Los dos agentes de la Policía Local de Hellín que incautaron la serpiente.

La bastarda es la especie de serpiente más grande de la Península Ibérica y una de las más grandes de Europa. Puede llegar a alcanzar los dos metros de longitud y suele habitar en zonas cálidas y soleadas.

Su veneno no es peligroso para los humanos. Es reconocible por sus colores grises y pardos, su cabeza alargada con "cejas" y un hocico puntiagudo.