Así será la espectacular inauguración de la Feria de Albacete con dos aviones de combate militar

La Feria de Albacete 2025 arranca por todo lo alto este domingo 7 de septiembre con un espectáculo aéreo sin precedentes. Dos aviones de combate militar del modelo Eurofighter procedentes de la Base Aérea de Los Llanos sobrevolarán la ciudad justo antes de la Cabalgata de apertura.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el propio ayuntamiento. Este gesto del Ejército del Aire "demuestra el firme compromiso de la Base con Albacete y los albaceteños", ha destacado el alcalde, Manuel Serrano.

La jornada comenzará a las 16:30 horas de la tarde con el tradicional traslado de la imagen de la Patrona desde la capilla del ayuntamiento hasta la Plaza de Gabriel Lodares. Desde allí, tras el vuelo de los cazas, a las 17:30 horas se iniciará la cabalgata.

Un desfile donde participan este año un total de 60 carrozas, 136 asociaciones, la Banda Sinfónica Municipal, decenas de charangas y agrupaciones musicales.

Las peñas repartirán hasta 2.000 kilos de confeti y 140.000 rollos de serpentina a lo largo del recorrido que partirá desde la Avenida de España hasta el Recinto de la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional.

El alcalde, Manuel Serrano, ha animado a "disfrutar de la mejor feria del mundo, donde la alegría, la tradición y la creatividad artística son señas de identidad".

Con la apertura de la Puerta de Hierros, Albacete volverá a convertirse en el epicentro festivo de Castilla-La Mancha a lo largo de estos diez días de celebración, cultura y encuentro.