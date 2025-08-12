Reabre al tráfico la carretera de Albacete cortada por el socavón provocado por las lluvias de marzo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la apertura al tráfico desde este martes de la CM-3203 a su paso por Ayna (Albacete), que permanecía cerrada desde el pasado 19 de marzo por el derrumbe de un muro de contención y la formación de un socavón en el carril izquierdo debido a las fuertes lluvias.

Así lo ha confirmado el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, que ha indicado que los trabajos van a continuar durante varias semanas más para "culminar una obra compleja por la orografía del terreno y por la solución constructiva".

Por el momento, la apertura al tráfico será provisional, pendientes de que se ejecute el extendido del asfalto previsto para el próximo lunes 18 de agosto. Asimismo, las próximas semanas se llevará a cabo el llagueado con hormigón del muro de piedra.

"No será necesario el corte total del tráfico, ya que se hará de manera puntual, para que se pueda proceder a la descarga de material", ha adelantado, a la vez que ha augurado que el arreglo esté finalizado totalmente para el 30 de agosto.

Hundimiento

El hundimiento del muro se produjo en el punto kilométrico 60,160 de la carretera a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la zona durante el mes de marzo.

La actuación, que fue declarada de emergencia por la Junta, ha ascendido a casi 350.000 euros y ha consistido en una intervención sobre 25 metros de calzada y la reconstrucción completa del muro desde su base.