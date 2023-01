Emilio Sáez celebra que éstas hayan sido "las mejores navidades de Albacete"

Más de 450.000 personas han contemplado el espectáculo de luz y sonido que ha envuelto de Navidad la calle Ancha de Albacete. Así lo ha asegurado el alcalde, Emilio Sáez, que ha hecho balance de la estrategia 'Albacete brilla con su propia' junto al vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, en "las mejores Navidades de los últimos años".

En una nota de prensa ofrecida por la Alcaldía, Saéz sostenía que "nuestro proyecto de ciudad ha quedado definido, una ciudad moderna dinámica, potente y tierra de oportunidades económicas y de empleo, y con las actividades culturales, más de un centenar, y con nuestra apuesta por una iluminación navideña a la altura de las grandes ciudades hemos demostrado que con imaginación y trabajo es posible que una ciudad como la nuestra, la más importante de Castilla-La Mancha, podía salir del letargo", ha destacado el regidor albacetense, para quien "la ciudad que queremos pone las luces largas, pensando en el presente y sentando las bases de por dónde debe ir el futuro”.

Sáez considera que se han generado oportunidades de negocio para hosteleros y comerciantes, "y quien niegue esta realidad o no ha estado esta Navidad en Albacete o no quiere a su ciudad". "Hemos puesto sobre la mesa todos los ingredientes para que Albacete se convirtiera en un lugar de interés, de parada y fonda, y no simplemente de paso", ha apuntado.

Afluencia de público

En este punto ha ofrecido algunos datos de afluencia a los eventos programados, como las 25.000 personas que asistieron al encendido del espectáculo de luz y sonido de la calle Ancha; las 4.000 personas que siguieron las precampanadas del 27 de diciembre; las 3.500 personas que contemplaron el pasacalles infantil del 30 de diciembre; las 8.000 personas que compitieron en la San Silvestre del 31 de diciembre; otras 8.000 personas llenaron la Plaza de Toros el 5 de diciembre para asistir a la llegada de los Reyes Magos, y 75.000 personas vieron la Cabalgata. "Y más de 450.000 personas han disfrutado del espectáculo de luz y sonido, entre el 24 de noviembre y el 8 de enero".

"Hemos cambiado 8.000 coches diarios por 9.000 personas viendo y escuchando nuestro espectáculo de luz y de sonido de domingo a jueves, y 12.000, insisto, los viernes y los sábados, según los datos de la Policía Local", ha reiterado el primer edil, que ha manifestado el aumento de afluencia y ventas en comercios de la ciudad, no sólo de la calle Ancha, llegando a triplicar la facturación en algunos casos. También ha indicado que la hostelería se ha beneficiado de la llegada de visitantes a la ciudad, así como los hoteles "y el turismo rural" de la provincia.

Aparcamientos

En cuanto a los aparcamientos públicos, el alcalde ha puesto varios ejemplos, como lo sucedido con el estacionamiento de Villacerrada, con un aumento en diciembre de 2022 del 15% en su ocupación; Pablo Medina, con un incremento superior al 70%, y plaza de la Catedral, con un 22% más de vehículos estacionados, siempre en comparación con diciembre de 2021. También han sido numerosos los autobuses que, procedentes de diversos puntos de la provincia e incluso de otras provincias colindantes, han traído estas fiestas a una multitud de visitantes, "y es más, las empresas del sector comentan que debido al éxito que ha tenido la iluminación, si vuelve a instalarse, sabiéndolo con antelación, se programarán viajes como se hace para venir a la Feria".

El Mercadillo de Navidad de la Plaza del Altozano ha registrado datos históricos, con un aumento de ventas que oscila entre el 15 y el 17%, y la sensación general de los artesanos del Mercadillo de la Plaza de la Constitución ha sido más que "positiva", con un aumento en la afluencia y ventas. Y además, no ha habido incidentes destacables.

"Nos hemos reunido con la Federación de Comercio de Albacete, con la Asociación Albacete Centro y con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, y tras escucharles y conocer sus impresiones, nuestra conclusión no puede ser otra que de cara a las próximas navidades no sólo hay que repetir nuestra estrategia, sino mejorarla", ha dicho Sáez Cruz, pero incluso "mejorándola".

Para concluir, el primer edil ha reconocido que "el reto era grande y complejo, recuerdo que no hace mucho, nuestra Navidad era triste, la iluminación navideña no era la propia de una ciudad como la nuestra, y otro tanto ocurría con las actividades que se programaban". "Para 2023, Albacete brillará con luz propia de nuevo, y mucho más. Siempre avanzar, nunca pararse ni retroceder", ha apuntado.

Satisfacción de Casañ

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Cultura ha coincidido con Emilio Sáez en calificar esta Navidad como "la mayor y la mejor de los últimos años". Casañ ha destacado, en este sentido, la decidida apuesta que en materia cultural se ha hecho por programar un amplio abanico de actividades, en diversos espacios, con las que se pudiese llegar a todo tipo de público, edades y gustos,

Ha subrayado que el principal eje sobre el que se ha trabajado ha sido que la cultura se convierta en un elemento dinamizador de la ciudad pensando también en favorecer el comercio y la hostelería.

En cuanto a las actividades desarrolladas ha resaltado el compromiso existente para atender las demandas de diferentes colectivos, especialmente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), incluyendo novedades que han llegado para quedarse. Entre estas novedades se ha referido a las pre-campanadas que nacieron de la petición de los colectivos juveniles y que han resultado todo un éxito con más de 4.000 asistentes. Igualmente se han potenciado las raíces y costumbres con una clara apuesta por el folclore.

Pero si por algo se ha caracterizado esta Navidad, a juicio de Casañ, ha sido porque se ha sacado la cultura a la calle "aprovechando los nuevos espacios peatonales pensados para ser vividos y disfrutados por albaceteños y visitantes”. Asimismo ha asegurado que se ha tratado de llegar a los barrios y a las pedanías, pero poniendo a disposición de todos el centro de la ciudad porque se trata de un espacio de todos y para todos los albaceteños y visitantes.

Casañ ha detallado que las más de 115 actividades culturales programadas se han traducido en más de 51.000 asistentes. Entre otras ha resaltado la afluencia de visitantes a la Posada del Rosario. Más de 12.000 personas se han dado cita para disfrutar del Belén a tamaño real, creado por maestros falleros, y la exposición de juguetes antiguos, de Protección Civil.

De igual modo ha especificado que las Ronda de Aguilandos por los barrios y los Carteros Reales han congregado a 6.800, mientras que la Ronda de Aguilandos y la de Belenes en el centro ha sumado a 2.000 personas.

Por el Auditorio han pasado más de 8.100 personas, por el Museo Municipal más de 2.700 y en el caso de la Filmoteca las proyecciones han contado con más de 6.100 espectadores.

