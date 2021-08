Vox pide explicaciones por la reforma del despacho del alcalde de Albacete

La portavoz del Grupo Municipal Vox Albacete Rosario Velasco ha avanzado que su grupo municipal pedirá un informe al equipo de Gobierno sobre reforma del despacho del alcalde, Emilio Sáez, y la compra de nuevo mobiliario, por un importe de 36.000 euros.

"Ante el silencio del señor Sáez, vamos a solicitar desde este grupo municipal un informe al equipo de gobierno, en caso de que existiera dicha urgencia de reforma, sobre la urgencia imperiosa de gastar lo que en un principio parece serán 36.000 euros. Esta concejal ya lo denunció en su momento y no obtuvo respuesta alguna, es más, el resto de la oposición hizo lo mismo. Queremos saber si también es necesaria la adquisición de un nuevo coche oficial", ha informado Vox en nota de prensa.

Desde este grupo municipal creen que es "un gasto innecesario" y no es el momento "cuando hay tantas familias albaceteñas pasándolo realmente mal". "¿Por qué no utiliza el coche oficial que existe actualmente, por qué no va en bicicleta que parece ser lo único que le importa o por qué no acude dando un paseo por todo el centro que tiene levantado e intransitable tras la idea de querer peatonalizar y que esta concejal dijo estar en contra pues no reactivará el centro, ni comercio ni hostelería?", asevera Velasco.

Insta al Alcalde a que de una explicación a los vecinos de Albacete y le recuerda que el único grupo municipal que propuso bajar impuestos y facilitar la vida de sus vecinos, fue el grupo municipal VOX". "Señor alcalde, queremos saber", ha concluido.

