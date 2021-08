Cerca de 500 familias se beneficiarán del cheque escolar del Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Educación, repartirá un total de 360.000 euros, 10.000 más que el año pasado, entre casi 500 cheques escolares que estarán dotados con 60 o 90 euros mensuales, en función de la renta per cápita de las familias beneficiadas.

Así lo ha manifestado este miércoles el concejal de Educación, José González, quien ha especificado que de los 476 beneficiarios admitidos, 407 percibirán un cheque de 90 euros mensuales entre octubre de 2021 y junio de 2022, mientras que otros 69 recibirán un cheque de 60 euros mensuales durante el mismo periodo.

El edil socialista ha especificado que la convocatoria del cheque escolar de este año ha generado una lista de espera de solicitantes que ha sido ordenada por renta per cápita y ha subrayado que 800 peticionarios no han reunido los requisitos establecidos en las bases reguladoras por exceder la renta anual de la unidad familiar de 60.000 euros, no estar empadronados o no haber subsanado las deficiencias detectadas en la solicitud.

De igual forma, José González ha explicado que otros 66 solicitantes han desistido de su petición por haber obtenido plaza en un centro de educación de carácter público, bien municipal o autonómico, mientras que ha destacado que este año se hayan concedido 32 cheques más que en 2020, lo que ha supuesto un aumento del presupuesto de 10.000 euros.

“Hay que tener en cuenta que las renuncias que realicen las familias que hayan obtenido plaza en centros públicos reducirá la lista de espera, por lo que pueden aparecer nuevos beneficiarios”, ha aclarado el concejal, quien ha especificado que las listas definitivas se podrán consultar a partir de este miércoles en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, tras ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

