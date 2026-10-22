CCOO y UGT llaman a los castellanomanchegos a la huelga general del 11-N para "frenar" la crisis de la vivienda

Tras confirmar el pasado martes que Castilla-La Mancha se unirá a la huelga nacional del 11 de noviembre, los representantes regionales de CCOO y UGT se han reunido este jueves para animar a los trabajadores y ciudadanos de todas las provincias castellanomanchegas a que salgan a la calle y secunden una huelga "fundamental" para poner "freno" a la situación actual, no ver "abocada a la pobreza" a la región, desbloquear la negociación colectiva y reclamar medidas sobre vivienda.

Durante una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Javier Ortega; el secretario provincial, Federico Pérez; la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT en Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa; y la Secretaría de Organización y Política Sindical de UGT, Silvia López, han asegurado que esta huelga es legal, pacífica, y que pretende dar soluciones a la realidad social que vive la comunidad autónoma.

El secretario general de CCOO, Javier Ortega, ha indicado que esta huelga "100% laboral, muy seria, justificada y con dimensión social" que nace de la "preocupación por la vivienda", es también una huelga "ofensiva porque estamos proponiendo medidas que creemos que son necesarias".

Ante esta realidad, Ortega ha subrayado "la necesidad de subir los salarios y frenar la escalada de los precios", pues según asegura, "casi la mitad de los inquilinos" de Castilla-La Mancha están en riesgo de pobreza: "Es un disparate".

"Nadie en su sano juicio puede decir que esto es una huelga política o dudar de su legitimidad", ha señalado mientras aseguraba que piden "soluciones reales, paralizar los desahucios y que no se especule con el precio del alquiler".

Por su parte, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ha asegurado que en "nuestra región tenemos razones más que de sobra para salir a la calle", y ha coincidido en que servirá para reclamar el derecho a una vivienda digna y a unos salarios suficientes para poder pagarla.

En este sentido, López ha recalcado que desde las organizaciones sindicales piden que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española vinculado al derecho que tienen los españoles de tener acceso a una vivienda digna, y ha explicado que en Toledo y Guadalajara los precios están "tensionados".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la patronal para la reanudación "inmediata" de la negociación del VI acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que pedirán incluir el tema de la vivienda. También les ha exigido que se sienten a negociar porque en él "se basan las negociaciones del resto de convenios" y que pongan fin al bloqueo que afecta a las negociaciones en la región.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT en Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, también ha coincidido en que los motivos de esta huelga son "tan claros como urgentes" y ha incidido en que "es el momento de decir basta ya" ya que, a su juicio los salarios "no deberían dar solo para pagar, sino también para tener un futuro".

"Hay que mirar a la realidad social de nuestra tierra”, ha dicho mientras cifraba que 724.000 personas en Castilla-La Mancha están en riesgo de exclusión social o pobreza por unos "salarios que no acompañan al coste de la vida".

A su juicio, es "fundamental atajar el problema de la vivienda" ante la "feroz" especulación que está permitiendo que "los ciudadanos de la comunidad vivan ahogados". "Disponer de un hogar digno no puede ser un negocio especulativo", ha sentenciado.

Para el secretario provincial, Federico Pérez, esta huelga, "de evolución amplia y transversal", también está dirigida a las federaciones empresariales. A su juicio, "o se ponen soluciones y freno a la situación actual, o va a haber un estallido importante" haciendo referencia a las manifestaciones que se están viendo en Portugal, Francia o Italia: "No creo que esa gente salga a la calle porque haya convocado elecciones Pedro Sánchez".

Pérez ha criticado la "insuficiencia" de los salarios cuando "los costes y los precios suben cada día más", y ha señalado a las empresas, que mientras "están teniendo beneficios millonarios" no entiende por qué "no suben el precio de los salarios a sus empleados".

Los representantes sindicales coinciden en que la huelga, "la mayor expresión de conflicto laboral", será un éxito y afirman que trabajan con las organizaciones sociales para las movilizaciones y que recorrerán los centros de trabajo para confirmar que se respeta el derecho a la huelga de los trabajadores.

Siniestralidad laboral

Durante su intervención, Ortega ha condenado y lamentado las últimas muertes por accidentes laborales: "Es realmente escandaloso que se sigan produciendo accidentes de esta gravedad", dice.

El secretario general ha asegurado que se está viviendo un "incremento preocupante de la siniestralidad grave" y ha dado datos: hasta el mes de agosto se han registrado 39 fallecimientos, otros 8 en los meses de septiembre y octubre, lo que supone "15 fallecidos más en su puesto de trabajo que el año pasado".

A su juicio, estos accidentes son "absolutamente evitables" dado que existen "protocolos y medidas de obligado cumplimiento en todas las empresas, o debería haberlas, para salvar la vida de las personas trabajadoras".

Ante esta situación, ha avanzado que desde los sindicatos solicitarán al Consejo regional de Seguridad y Salud Laboral "medidas urgentes y extraordinarias para parar esta sangría que es intolerable".