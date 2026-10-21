Feijóo impulsa a Carlos Velázquez, que dará el salto al Congreso y lo compatibilizará con la Alcaldía de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabezará la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por la provincia toledana en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una decisión que ha sorprendido en el ámbito político castellanomanchego y que refuerza la proyección interna del también presidente provincial del PP de Toledo, uno de los activos en los que más confía el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Castilla-La Mancha.

Ha sido el propio Velázquez quien ha anunciado la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ha confirmado que ha recibido una propuesta directa del presidente nacional del PP.

"Seguiré siendo alcalde de Toledo. Alberto Núñez Feijóo me ha pedido que encabece la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo", ha escrito para despejar cualquier duda sobre su futuro al frente del Ayuntamiento toledano.

Fuentes cercanas a Velázquez insisten a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en que la "prioridad absoluta" del regidor seguirá siendo Toledo.

Estas mismas fuentes defienden que su presencia en la Cámara Baja puede beneficiar a la ciudad, especialmente a la hora de impulsar las infraestructuras pendientes y trasladar las reivindicaciones de la capital castellanomanchega al ámbito nacional.

La designación se produce pocos días después de la visita de Feijóo a Toledo. El pasado viernes, el líder nacional del PP participó en un acto organizado por Afammer y aprovechó su estancia para compartir parte de la jornada con Velázquez.

Ambos visitaron previamente el cuartel de la Guardia Civil de la capital y tomaron un café antes de desplazarse andando hasta el evento, donde les esperaba el presidente regional del partido, Paco Núñez.

"Extraordinaria oportunidad"

En una nota de prensa, el PP de Toledo ha presentado la candidatura como una oportunidad para reforzar la voz de la provincia en el Congreso y reclamar las infraestructuras que considera pendientes.

Velázquez ha reconocido que España "atraviesa el momento más decisivo de su historia reciente y es hora de afrontar con valentía los importantes retos a los que se enfrenta nuestro país, cada uno desde nuestra posición", antes de insistir en que "seguiré siendo alcalde de Toledo2.

El regidor ha defendido, además, que "estamos ante una extraordinaria oportunidad para que Toledo y su provincia aceleren su transformación en positivo, se escuche nuestra voz en el Congreso y consigamos las importantes infraestructuras paralizadas desde hace años, por el gobierno de Pedro Sánchez".

La propuesta de que Velázquez encabece la lista ha partido del comité electoral provincial del PP de Toledo, que la ha elevado al comité nacional electoral del partido para su aprobación.

De Seseña a la Alcaldía de Toledo

Velázquez gobierna la capital regional desde 2023, cuando consiguió desalojar de la Alcaldía a la socialista Milagros Tolón, actual ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de aquel año, el acuerdo entre el PP y Vox permitió a Velázquez hacerse con el bastón de mando en su primer intento de alcanzar la Alcaldía toledana.

Antes de dar ese salto, había sido alcalde de Seseña, municipio toledano al que estuvo vinculado por motivos laborales y donde desarrolló buena parte de su trayectoria política.

Su designación como cabeza de lista al Congreso supone ahora un nuevo paso en su carrera, sin que implique en ningún caso abandonar el Ayuntamiento de la capital.

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