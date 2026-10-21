Itziar Asenjo y Raquel Oliver encabezarán las listas del PP al Congreso en las provincias de Guadalajara y Cuenca

Itziar Asenjo y Raquel Oliver son las elegidas por el Partido Popular para encabezar las listas al Congreso de los Diputados por las provincias de Guadalajara y Cuenca, respectivamente, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha confirmado el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien ha desvelado a través de un mensaje en la red social X la identidad de estas dos candidatas en las únicas provincias donde se mantenía la incógnita.

De esta manera, Itziar Asenjo, número uno al Congreso por Guadalajara, dará el salto a la política nacional desde las Cortes de Castilla-La Mancha, donde actualmente es diputada. De esta manera, si saliese elegida en las urnas, tendría que renunciar a su acta en el parlamento autonómico.

La reconstrucción nacional comienza por nuestra tierra. Enhorabuena a los cinco cabezas de lista al Congreso de Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que van a llevar los intereses de la región al lugar donde se toman las decisiones como es la Cámara Baja. Tanto Francisco Navarro por Albacete, como @Raqueloliverch3 por Cuenca; @carmenfunezdg por Ciudad Real; @ItziarAsenjo por Guadalajara y @cvelazquezromo por Toledo, van a ser los mejores representantes de sus provincias y ayudarán a @NunezFeijoo a llegar a La Moncloa. — Paco Núñez (@paconunez_) October 21, 2026

Esta labor la compatibiliza con otro cargo orgánico como portavoz del PP de Guadalajara.

Por su parte, la número uno en Cuenca, Raquel Oliver, es actualmente alcaldesa de Beamud además de diputada provincial y con su elección, el partido refrenda el apoyo a la gestora del partido en la provincia presidida por José Martín-Buro. No en vano, Oliver ostenta la portavocía en el Comité de Dirección provincial.

Los cinco elegidos

De esta manera, estos dos nombres se unen a los de los tres cabezas de lista que ya se conocían: Carlos Velázquez por Toledo, Carmen Fúnez por Ciudad Real y Francisco Navarro por Albacete.

En su mensaje, Núñez ha destacado que "la reconstrucción nacional comienza por nuestra tierra" y ha dado la enhorabuena a los cinco candidatos, de quienes ha dicho que está "convencido de que van a llevar los intereses de la región al lugar donde se toman las decisiones como es la Cámara Baja".



"Tanto Francisco Navarro por Albacete, como Raquel Oliver por Cuenca; Carmen Fúnez por Ciudad Real; Itziar Asenjo por Guadalajara y Carlos Velázquez por Toledo, van a ser los mejores representantes de sus provincias y ayudarán a Alberto Núñez Feijóo a llegar a La Moncloa", ha concluido.