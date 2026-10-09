Los impagos del alquiler ya provocan más del doble de desahucios que las hipotecas en Castilla-La Mancha

Si hace una década el símbolo de la crisis financiera eran las familias desahuciadas por el impago de su hipoteca, ahora la fractura social se mide en mensualidades impagadas de alquiler. En Castilla-La Mancha, los problemas para pagar el arrendamiento provocan ya más del doble de desalojos que los embargos bancarios.

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre de 2026, así lo confirman. Entre enero y marzo, en la comunidad autónoma se practicaron en la región 70 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), frente a apenas 32 por ejecuciones hipotecarias.

Así, Castilla-La Mancha sumó 102 desahucios de ambos tipos en el inicio del año, a los que se suman otros seis clasificados como "otros lanzamientos".

La estadística de todo 2025 ya anticipaba este abismo: 518 lanzamientos en inmuebles alquilados —no solo viviendas— frente a 136 hipotecarios en Castilla-La Mancha. Es decir, casi cuatro veces más.

La fotografía castellanomanchega es el reflejo de una transformación profunda en toda España. En 2015 se ejecutaron alrededor de 67.000 lanzamientos en el país; en todo 2025 fueron poco más de 24.500, un descenso superior al 60 %. Pero la clave no está solo en la reducción total, sino en el motivo.

Las hipotecas, que en 2015 estaban detrás de dos de cada cinco lanzamientos, hoy apenas representan alrededor del 18 %. A la inversa, desde 2020 los desahucios por la LAU superan el 70 % del total nacional, llegando a ser tres de cada cuatro en 2025.

El primer trimestre de 2026 mantiene intacta esa tendencia: de los 4.005 lanzamientos practicados en España, 2.600 estuvieron vinculados al alquiler y 971 tuvieron su origen en la hipoteca.

Alquilar por obligación

¿Es una buena noticia que caigan los desahucios? Sí, pero estas cifras exigen contexto.

Los 70 desahucios por alquiler del primer trimestre del año en la región suponen una bajada del 58,1 % interanual (frente a la caída del 53,9 % nacional). En el caso de las hipotecas, el descenso regional fue del 40,7 % (frente al 18,3 % de media en España).

Una diferencia que también se aprecia al medir el impacto por población: la región anota 3,3 lanzamientos por alquiler por cada 100.000 habitantes (frente a los 5,3 de España) y 1,5 hipotecarios (frente a dos en el conjunto del país).

Sin embargo, que las ejecuciones hipotecarias estén en caída libre no responde únicamente a una mejora en la solvencia general, sino que apuntan también a un efecto de exclusión: los ciudadanos más vulnerables sencillamente ya no tienen acceso a una vivienda en propiedad.

Al no poder hacer frente al encarecimiento de los pisos y a la imposibilidad de ahorrar para la entrada, estas familias quedan expulsadas de la compraventa y se ven abocadas al mercado del alquiler. Al final, esa saturación de la demanda choca con precios altos, empujándoles a la morosidad y, finalmente, al desahucio.

Precios récord en una región "barata"

Ese mercado del alquiler al alza asfixia hoy las economías domésticas. Según Idealista, alquilar en Castilla-La Mancha costaba de media en septiembre de 2026 unos 8,8 euros por metro cuadrado al mes, un 8,3 % más que un año antes (aunque con un ligero respiro mensual del -0,1 % respecto a agosto). Pese al encarecimiento, sigue siendo la segunda comunidad más barata de España, solo por detrás de Extremadura.

El índice de Fotocasa de julio ofrece una fotografía todavía más extrema al situar el precio medio en 9,14 euros, con una subida interanual del 11,7 %. La presión es implacable en ciertas zonas: Guadalajara lideró la subida nacional con un vertiginoso 32 %, seguida de Cuenca, con un 27,7 %. Toledo, por su parte, presentó una evolución más contenida del 2,7 %.

Frente a este colapso de la accesibilidad, otros fantasmas habituales del debate público muestran una incidencia estadística menor. Es el caso de la ocupación ilegal: en el primer trimestre, el CGPJ registró apenas 20 juicios verbales posesorios por este motivo en la región (un desplome del 53,5 % interanual).

En toda España, la cifra fue de 460 procedimientos (un descenso del 22,3 %). En todo 2025, la región apenas había contabilizado 120 de estos casos.

La calle, las urnas y la indignación

La vivienda ha dinamitado la legislatura, provocando el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre tras rechazar el Congreso los dos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar desahucios y contener precios.

En un movimiento criticado por la oposición, el presidente ya ha anunciado que será la Diputación Permanente, donde la izquierda cuenta con mayoría, quien apruebe el decreto considerado más moderado de los dos tumbados.

Mientras Sánchez busca vías de escape, la calle sigue tensionada. El reciente fallecimiento de Maricarmen —la anciana madrileña que murió este miércoles, dos semanas después de ser desahuciada de su vivienda de renta antigua— ha puesto las emociones a flor de piel.

Su caso ha espoleado la acampada de Sol y las masivas marchas contra los denominados "rentistas" del pasado fin de semana, que en Castilla-La Mancha sacaron a más de 4.000 personas a las calles de sus principales ciudades.