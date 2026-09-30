La ingeniera Lola Higuera, nueva directora gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. CMM

Page pone al frente de la Agencia de Transformación Digital a Lola Higuera, una joven ingeniera de solo 30 años

El Gobierno de Emiliano García-Page ha situado al frente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha a la joven ingeniera Lola Higuera González, nacida en 1997.

Con tan solo 30 años y un brillante currículum, sustituye a Juan Ángel Morejudo como directora gerente de este organismo encargado de la ejecución de la estrategia de transformación digital, digitalización, inteligencia artificial y ciberseguridad de la Junta de Comunidades.

El Consejo de Gobierno aprobó este martes ambos movimientos, que han sido publicados hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La Agencia, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se estructura en tres direcciones generales:

Digitalización e Inteligencia Artificial

Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad

Salud Digital

Precisamente, la nueva directora gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha estaba hasta ahora al frente de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, que a partir de este momento lidera María Asunción Cañada.

El nombramiento de Cañada, hasta ahora jefa de servicio de Comunicación Audiovisual en la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, también ha sido publicado este miércoles en el DOCM, firmado tanto por el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina como por el presidente Emiliano García-Page, al igual que el cese de Morejudo y la designación de Higuera.

Formación y trayectoria

La nueva directora gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Lola Higuera, es graduada en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá, máster universitario en Ciencia de Datos (Universitat Oberta de Catalunya), máster universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, especialidad Tecnología e Informática (UCLM) y máster universitario en Innovación y Transformación Digital (UOC).

Actualmente, está cursando el máster universitario en Privacidad y Ciberseguridad (UOC). En sus estudios universitarios de Grado, cabe destacar el año cursado en la Università degli stud Roma Tre (Italia), según ha informado la Junta en nota de prensa.

Habla cuatro idiomas --español, inglés, italiano y francés-- y, desde el año 2018, ha ocupado diferentes puestos en empresas privadas del sector de las nuevas tecnologías y la innovación, entre los que destaca la beca como investigadora en el prestigioso Center for Collective Intelligence del MIT de Massachusetts (Estados Unidos).

Su trayectoria profesional comenzó en el sector tecnológico. Trabajó como ingeniera de test en Indra, fue investigadora en el MIT Center for Collective Intelligence y ejerció como analista de riesgo de crédito en Management Solutions.

En 2021 se incorporó a la Junta como técnico superior de TIC. Un año después pasó a formar parte del gabinete de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas como asesora.

En julio de 2023 asumió la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha, responsabilidad que mantuvo tras la creación en octubre de 2024 de la Agencia que ahora comanda.

La salida de Morejudo

Juan Ángel Morejudo (1975), por su parte, deja la dirección gerente que asumió en octubre de 2024, coincidiendo con la creación de la Agencia.

Juan Ángel Morejudo. Javier Longobardo

Ingeniero en Informática por la Universidad de Sevilla, antes había sido director general de Administración Digital y viceconsejero de Transformación Digital.

La Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha fue creada por la Ley 1/2024 con el objetivo de concentrar en una estructura común la transformación digital de la Administración regional.

Sus ámbitos de actuación incluyen la administración electrónica, las infraestructuras tecnológicas, la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad.

María Asunción Cañada, nueva directora general

Por su parte, el DOCM también publica este miércoles el nombramiento de María Asunción Cañada Belda como nueva directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, cargo que hasta ahora ostentado por Lola Higuera.

María Asunción Cañada es ingeniera técnica informática de Gestión por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información por la UCLM y está cursando actualmente el grado en Ingeniería Informática por la Universidad Internacional de la Rioja.

Además de otros puestos en la empresa privada, desde 2012 es funcionaria de carrera en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde entonces ha estado ligada a la Administración regional en el ejercicio de cargos como analista programador en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, analista de aplicaciones en la Consejería de Presidencia o analista de sistemas en la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Desde el año 2024 desempeñaba el cargo de jefa de servicio de Comunicación Audiovisual en la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha