El PP de Castilla-La Mancha pide a Page que "deje de jugar" y "ponga sus ocho diputados a disposición de nuestro país"

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que "deje de jugar" con los ciudadanos y que, "si realmente piensa lo que dice, actúe y ponga a sus ocho diputados nacionales a disposición de nuestro país".

Durante una visita a Fuensalida (Toledo), Hernández ha criticado el "doble juego" de Page, a quien ha acusado de "utilizar sus críticas" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "tapar su desgobierno y falta de rigor" en Castilla-La Mancha, ha informado el PP en nota de prensa.

A este respecto, ha apuntado que los ciudadanos están acostumbrados a ver cómo el barón socialista se pone "muy valiente" ante los medios de comunicación, pero "a la hora de la verdad no actúa nunca".

"Quiere quedar como el díscolo del partido pero la gente ya le ha calado. No tiene ningún tipo de credibilidad", ha insistido.

Necesidad de elecciones

Por todos estos motivos, la portavoz 'popular' ha pedido a Page que, si "realmente piensa lo que dice", "actúe y ponga a sus ocho diputados en el Congreso a favor de España y a trabajar por España", es decir, "a disposición de que se convoquen elecciones".

"Los ciudadanos de esta tierra y los de nuestro país ya no aguantan más. Lo que necesitan los españoles es votar", ha finalizado.