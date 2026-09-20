El PP de Castilla-La Mancha se defiende: "El único pacto oculto es el de Page y Sánchez contra los españoles"

El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha defendido que el único "pacto oculto" que existe en la política regional es el que mantienen "Page y Sánchez en contra de los españoles".

El político 'popular' ha reaccionado así a las declaraciones de la mano derecha de Emiliano García-Page en el PSOE de Castilla-La Mancha en las que afirmaba que el "silencio de Núñez" en los últimos días en materia de agua se debe a un "pacto oculto" con Génova para ser el candidato regional de su partido en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Para justificar su tesis, de la Rosa ha puesto sobre la mesa el "historial parlamentario" del propio Gutiérrez como diputado nacional del PSOE. Así ha recordado que esta legislatura ofreció su "voto favorable a la Ley de Amnistía" y en aquel momento "defendió el cumplimiento de la disciplina de voto de su partido" cuando le tocó hablar de las discrepancias internas que aquella ley había provocado.

En materia de agua, ha señalado que "el debate debe centrarse en las decisiones adoptadas y en los volúmenes efectivamente autorizados durante los gobiernos de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha apuntado que "el propio Gobierno de Castilla-La Mancha advirtió en marzo de 2026 de que, durante el año hidrológico 2025-2026, podían llegar a autorizarse hasta 555 hectómetros cúbicos de trasvase", una cantidad que la Junta cifró entonces en un 73 por ciento más que la media de los últimos años.

Además, ha recordado que este verano el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó 60 hectómetros cúbicos correspondientes al mes de agosto y otros 27 para septiembre.

Para De la Rosa, estos datos "deben formar parte de cualquier discusión sobre la política hídrica y sobre las responsabilidades de las distintas administraciones".

Contradicción

Por último, el senador autonómico ha criticado la "contradicción que existe entre las críticas que dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha han realizado durante años a determinadas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y el sentido del voto de sus representantes en el Congreso en iniciativas relevantes de la legislatura".

Por eso ha finalizado pidiendo que el debate político sobre agua y sobre las votaciones en el Congreso se realice con "hechos, datos y el historial parlamentario de cada representante encima de la mesa".