El PP ve contradictorio que Page critique a Sánchez por Ceuta mientras Sergio Gutiérrez "felicita" al Gobierno

Carolina Agudo, segunda por la izquierda, durante la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo en Poveda de la Sierra (Guadalajara). PP CLM

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha puesto el foco en lo que consideran una contradicción entre las críticas de Emiliano García-Page al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta y el respaldo que desde el PSOE castellanomanchego se está trasladando al Ejecutivo central.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha utilizado este sábado las palabras del secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, en el Congreso para cuestionar la posición de Page.

"Hoy tenemos que lamentar que el PSOE de Castilla-La Mancha ha pisoteado el orgullo de todos los españoles", ha afirmado Agudo durante su visita a Poveda de la Sierra (Guadalajara), donde ha participado en la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo.

El origen de la crítica está en la intervención de del diputado toledano Sergio Gutiérrez en el Congreso durante la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre la gestión de la crisis de Ceuta.

"Señor ministro, gracias por su trabajo por España y por Ceuta en estas semanas", afirmó el diputado socialista, antes de reconocer al Gobierno sus esfuerzos para conseguir la colaboración de Marruecos en el control fronterizo y el retorno de personas, así como el respaldo de la Unión Europea.

Las palabras de Gutiérrez chocan, según el PP, con las expresadas días antes por Emiliano García-Page, que había criticado públicamente la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis de Ceuta y había reclamado una actuación contundente.

Agudo ha sostenido que, mientras Page critica a Sánchez públicamente, el PSOE de Castilla-La Mancha respalda en el Congreso la gestión del Ejecutivo. "Al contrario de lo que opina la mayoría de los españoles, el PSOE de Castilla-La Mancha volvió a felicitar al Gobierno de Sánchez", ha denunciado.

Concentraciones del 2 de septiembre

La dirigente 'popular' ha extendido la crítica a la convocatoria de concentraciones ante los ayuntamientos prevista para el 2 de septiembre en defensa de Ceuta.

Según Agudo, el alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara), el socialista Rafael Esteban, habría intentado "boicotear" a través de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) esta movilización.

Esteban mostró su "absoluta disconformidad" con la decisión de la federación de sumarse a la convocatoria y acusó a su presidente, José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), de convertir la organización en "un instrumento del Partido Popular".

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ya había acusado a Page de "dar orden de boicotear" la convocatoria.

Agudo ha confirmado que el PP participará en las concentraciones y ha asegurado que todos los alcaldes y alcaldesas 'populares' de Castilla-La Mancha las convocarán ante sus ayuntamientos.

"Desde el PP defendemos que Ceuta no se vende y a Ceuta hay que defenderla", ha afirmado.

"Frente al antiespañolismo de Page"

La dirigente del PP ha utilizado esta diferencia entre el discurso de Page y el comportamiento del PSOE regional para lanzar su acusación más dura contra el presidente castellanomanchego.

"Frente al antiespañolismo de Emiliano García-Page, el PP vamos a apoyar esas manifestaciones", ha proclamado.

Agudo ha defendido que España necesita "ser defendida" y que los ciudadanos de Ceuta necesitan "el apoyo" y "el calor de todos los españoles".

"Frente al antiespañolismo de Emiliano García-Page, aquí está el Partido Popular, donde tiene que estar, con los vecinos, con los españoles y, por supuesto, defendiendo nuestra tierra", ha concluido.