Paco Núñez destinará tres millones para crear una orquesta regional en Castilla-La Mancha si es presidente

Paco Núñez amplía su apuesta por la música. El líder del PP castellanomanchego ha anunciado este sábado que, si llega a la Presidencia de la Junta de Comunidades, destinará tres millones de euros a impulsar la creación de una orquesta regional.

Núñez ha realizado este anuncio en El Toboso (Toledo), donde ha asistido al Concierto de Feria y Fiestas en honor a San Agustín de la Asociación Musical Santa Cecilia, acompañado por la alcaldesa del municipio, Pilar Arinero, y por la alcaldesa de El Pedernoso y diputada autonómica, Ana Cantarero.

El dirigente popular ha reivindicado las bandas de música como "parte esencial de la cultura, la tradición y la vida de nuestros pueblos" y ha destacado el patrimonio cultural y humano que representan estas agrupaciones, especialmente en los municipios pequeños.

El pasado mes de junio ya anunció un Plan Integral para las Bandas de Música de cinco millones de euros anuales si se convierte en presidente de Castilla-La Mancha. Ahora incorpora a ese compromiso otros tres millones para poner en marcha una orquesta regional, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a los músicos de la comunidad autónoma.

El Plan Regional de Bandas de Música pretende facilitar la adquisición y renovación de instrumentos, apoyar los uniformes y el equipamiento necesario para ensayos y actuaciones, reforzar las escuelas municipales de música y garantizar una financiación estable para las agrupaciones.

También contempla programas de formación y perfeccionamiento para directores y jóvenes músicos, cursos de especialización instrumental, intercambio entre agrupaciones y la recuperación de encuentros regionales de bandas de carácter itinerante.

Cantera

Núñez ha insistido en que las escuelas municipales son "la cantera que garantiza que nuestras bandas sigan sonando dentro de 20, 30 o 50 años".

A su juicio, aprender música permite a niños y jóvenes adquirir valores como la disciplina, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo, además de generar oportunidades culturales sin necesidad de abandonar sus municipios.

"Queremos que un niño que nace en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha tenga la posibilidad de aprender música, tocar un instrumento y formar parte de una banda", ha señalado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido así que la política cultural también puede ser una herramienta contra la despoblación. "Apoyar las bandas de música es también apostar por el futuro de nuestros pueblos", ha afirmado.

Núñez ha felicitado finalmente a los integrantes de la Asociación Musical Santa Cecilia de El Toboso y ha asegurado que su intención es que las bandas de la región sepan que cuentan con el Partido Popular. "Tenemos la obligación de cuidar" la riqueza musical de Castilla-La Mancha, ha concluido.