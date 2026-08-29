Bellido cierra el grifo del Sorbe a la Comunidad de Madrid: "En vez de arrodillarnos ante Ayuso, defendamos nuestro futuro"

"En vez de arrodillarnos ante la demanda de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, defendamos nuestro futuro". Pablo Bellido ha elevado este sábado el tono ante la petición del Canal de Isabel II para captar hasta 50 hectómetros cúbicos anuales del río Sorbe y ha reclamado que el agua de Guadalajara se quede primero en la provincia cuando vaya a utilizarse para generar riqueza.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Guadalajara ha fijado así una posición que contrasta con la vía de colaboración que defiende la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), ante la solicitud madrileña.

"Si Murcia, Madrid o Valencia necesitan agua para beber, siempre va a haber solidaridad, pero si el agua se va a transformar en riqueza a través de la industria, el turismo o la agricultura, siempre debe quedarse primero donde está", ha asegurado Bellido durante la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo, celebrada en Poveda de la Sierra.

La petición del Canal de Isabel II contempla una concesión de hasta 8.000 litros por segundo y 50 hectómetros cúbicos al año desde la presa del Pozo de los Ramos, en Tamajón (Guadalajara).

El expediente se encuentra todavía en tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y ha abierto un nuevo frente político en la provincia guadalajareña, donde los ecologistas se han posicionado en contra del envío.

XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo, celebrada en Poveda de la Sierra (Guadalajara). Cortes CLM

Bellido ha pedido a los partidos y a las administraciones de Castilla-La Mancha que defiendan unidos las necesidades hídricas de la provincia. Y ha marcado una diferencia: "Si es para abastecimiento humano, seremos solidarios; pero no si es para transformar ese agua en riqueza, porque nos empobrecen si nos la quitan".

El presidente de las Cortes ha cuestionado además el volumen solicitado por Madrid. "Ahora mismo no podemos darles una nueva concesión que es mayor que toda la que tienen el Corredor del Henares y la capital de Guadalajara", ha afirmado.

Y ha reclamado al conjunto de las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Guadalajara, que prioricen el futuro económico de la provincia. "Si queremos empleo debemos gestionar el agua para nuestros agricultores, turismo e industria", ha defendido.

Guarinos

La posición de Bellido contrasta con la de la alcaldesa de Guadalajara, la 'popular' Ana Guarinos, que no ha planteado un rechazo frontal a la solicitud del Canal de Isabel II y apuesta por mantener abierta una vía de colaboración institucional.

Guarinos sostiene que, "cuando se necesita agua para el consumo humano", debe ser la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) la que decida sobre la petición. La alcaldesa considera además "absolutamente necesaria" la relación entre el Canal de Isabel II y la MAS.

Su planteamiento contempla también una situación inversa: si en el futuro fuera la Mancomunidad del Sorbe la que necesitara el apoyo del Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento, ambas instituciones deberían alcanzar igualmente los acuerdos correspondientes.

La postura de la alcaldesa ha provocado el enfrentamiento con el PSOE de Guadalajara. El exalcalde y actual concejal socialista Alberto Rojo ha acusado a Guarinos de "querer regalar nuestro agua a Madrid" y ha advertido de que una concesión de esta magnitud podría poner en riesgo el abastecimiento y el desarrollo industrial y económico de Guadalajara.

La concesión, en cualquier caso, no está aprobada. Será la Confederación Hidrográfica del Tajo la que deba resolver el expediente y determinar si la detracción solicitada es compatible con las necesidades del Sorbe, los caudales ecológicos y el resto de demandas de la cuenca.

Muro carga contra el trasvase

La defensa del agua de Guadalajara ha coincidido con una nueva reivindicación del Gobierno de Emiliano García-Page sobre el Tajo. La directora general del Agua, Montserrat Muro, también desde la Fiesta Ganchera del Alto Tajo, ha reclamado un río "vivo, con agua en cantidad y calidad" como motor del desarrollo socioeconómico, el turismo y la biodiversidad.

Muro ha sido especialmente contundente con el trasvase Tajo-Segura. "Es un río que sigue esquilmado por un trasvase en el que siguen sin aplicarse las nuevas reglas de explotación", ha denunciado.

La responsable regional ha advertido de que esta situación está mermando los caudales del Tajo y perjudicando a los municipios de su entorno y a los espacios de la Red Natura 2000 del tramo medio del río. "Lo hemos visto este verano en localidades como Toledo o Talavera de la Reina", ha señalado.

Por ello, ha reclamado que se apliquen "de una vez por todas" las nuevas reglas de explotación, cuya aplicación, ha recordado, está respaldada por los tribunales.

Según los datos aportados por la Junta, en el actual año hidrológico ya se han trasvasado 550,41 hectómetros cúbicos y todavía podrían derivarse otros 139 hectómetros cúbicos hasta su finalización. Entrepeñas y Buendía se encuentran al 54 % de su capacidad, rozando los 1.300 hectómetros cúbicos.