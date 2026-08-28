Paco Núñez promete que, si llega a la Junta, no saldrá "ni una gota" de agua hasta que haya regado "el último agricultor"

Paco Núñez ha lanzado este viernes un compromiso que pretende convertir en una de las banderas de su proyecto si llega a la Presidencia de la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de 2027: "No va a salir ni una sola gota de agua al Levante ni a ningún otro lugar en tanto en cuanto no haya regado el último agricultor de Castilla-La Mancha".

El presidente del PP regional ha pronunciado estas palabras durante la celebración de la Mesa del Agua organizada por la formación política en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde ha garantizado que aplicará el principio de prioridad de la cuenca cedente cuando llegue al Gobierno autonómico.

Para Núñez, el agua no es únicamente una cuestión territorial. Es, ha defendido, "vida, empleo, economía y riqueza", especialmente en el medio rural.

El PP de Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes su Mesa del Agua en Alcázar de San Juan. PP CLM

"Sin agua no habrá viñedo, no habrá olivar, no habrá pistachos, no habrá hortofrutícolas; sin agua no habrá ganadería y sin ganadería no habrá queso manchego; y sin agua no habrá relevo generacional", ha advertido.

Su compromiso, ha añadido, será defender "el agua que necesita nuestro campo siempre, frente a quien sea y donde sea necesario".

Críticas a Page

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha aprovechado la reunión para cargar contra la política hídrica del Gobierno de Emiliano García-Page. Después de más de 11 años con el socialista al frente de la Junta, ha resumido el balance en "menos agua, menos derechos, más incertidumbre y más recortes".

Y ha lanzado una crítica directa al presidente autonómico: "Mucho titular, mucho anuncio, mucha fotografía, pero muy poca agua". "Las cooperativas no sostienen miles de empleos con fotografías institucionales", ha sentenciado.

Pacto Regional por el Agua

El presidente del PP castellanomanchego también ha recuperado el Pacto Regional por el Agua, firmado hace casi seis años entre el Gobierno autonómico, el PP y alrededor de 40 entidades.

Núñez ha recordado que aquel acuerdo contemplaba una auditoría hídrica regional, un mapa de necesidades presentes y futuras, inversiones en infraestructuras y modernización de regadíos, planes de reutilización y la defensa de la prioridad de la cuenca cedente.

A su juicio, el Ejecutivo de Page lo ha dejado "en un cajón" y "no ha cumplido ni una sola coma".

El dirigente 'popular' considera que el Gobierno regional ha transformado aquel acuerdo en "una fotografía y en propaganda", en lugar de utilizarlo como herramienta para garantizar el futuro del campo.

También ha criticado que el PSOE y el Gobierno regional impidieran, según su versión, que las Cortes autonómicas aprobasen una declaración institucional conjunta sobre agua propuesta por las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias.

Regularizar los pozos

Frente a la política del Ejecutivo autonómico, Núñez ha avanzado las principales medidas que pretende poner en marcha si llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

La primera será resolver "los expedientes de las aguas prioritarias del Alto Guadiana" para regularizar los pozos y proporcionar seguridad jurídica a los agricultores de la Mancha.

También ha anunciado un plan de infraestructuras hídricas con el objetivo de incrementar la superficie de regadío de la región y aproximarla a la media nacional.

Núñez ha situado actualmente el porcentaje de superficie de uso de regadío en Castilla-La Mancha en el 15,9 %, frente a más del 25 % de media nacional.

A ello ha sumado la recuperación de infraestructuras estratégicas paralizadas, entre ellas actuaciones relacionadas con la presa de Montizón y el sistema de conexión entre Alcorlo y Beleña.

También pretende impulsar el cumplimiento de las concesiones de agua vinculadas a la Tubería Manchega, con el objetivo de aliviar la presión sobre los acuíferos y favorecer, especialmente en periodos de lluvias intensas, la recuperación de espacios naturales como las Tablas de Daimiel.

El paquete se completaría con un plan de reutilización de aguas y un programa de modernización del campo para incorporar innovación y eficiencia a la agricultura y la ganadería.

Núñez ha advertido además de las consecuencias que, a su juicio, puede tener para el campo manchego la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Según ha señalado, están en riesgo alrededor de 4.500 explotaciones, cerca de 21.000 hectáreas de cultivo y miles de empleos vinculados al sector, por lo que ha insistido en su prórroga.

La estrategia de Núñez no se limita al ámbito autonómico. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, por último, ha respaldado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de impulsar un Plan Nacional del Agua que permita recuperar el consenso y la planificación en esta materia.

"Castilla-La Mancha estará en esa mesa cuando yo sea presidente, con nuestra posición clara, con nuestra posición nítida y con la defensa de nuestros agricultores por bandera", ha asegurado.

"Vamos a pelear por cada gota de agua que necesita cada rincón de nuestra tierra", ha finalizado Paco Núñez.