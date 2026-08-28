Los agentes medioambientales de Toledo denuncian impagos tras los incendios: "Nos jugamos la vida y así se nos paga"

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado este viernes la situación que sufren los Agentes Medioambientales de la provincia de Toledo, quienes continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de verano de junio y julio.

Desde APAM-CLM confirman que la propia Administración ha reconocido el problema, el cual "se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas".

A juicio de la Asociación, este hecho resulta "difícilmente aceptable" después de haber tenido a profesionales que han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día para cuando se les ha requerido.

En este sentido, la APAM ha denunciado un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, pues, según detallan, algunos sí han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir los meses de junio y julio: "Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos".

Para la Asociación, no se está ante "un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores", ya que el año pasado se registraron incidencias similares en la provincia de Toledo.

Durante este verano, los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales dentro y fuera de la región, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural: "Nos jugamos la vida en los incendios y así se nos paga", afirman los agentes.

"Inaceptable"

Desde APAM-CLM reiteran que consideran "inaceptable" que quienes asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad.

Según el comunicado de la Asociación, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido.

La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional y las dificultades que se encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica del trabajo.

La Asociación también ha denunciado que los Agentes Medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Además, señalan que esas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

Un sistema que, como explican, no perjudica sólo a los agentes, sino que también repercute en el propio servicio público, según lamentan. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar el tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural.

Piden respeto

Desde la APAM-CLM reclaman soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Además, reclaman que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de las liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

En esta línea, "exigen" que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo.

El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

La APAM-CLM ha expresado que lo mínimo que pueden esperar los Agentes Medioambientales es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que llevan a cabo: "Proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la Seguridad Ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido".