Abengózar dice que Núñez y el PP son "más peligrosos que una sequía de cinco años" para Castilla-La Mancha

La guerra política por el agua vuelve a subir de tono en Castilla-La Mancha. La portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha asegurado este viernes que Paco Núñez y el PP son "peores o más peligrosos que una sequía de cinco años" para los intereses hídricos de la región.

Abengózar ha respondido así, desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real), al compromiso lanzado horas antes por Núñez de que, si llega a la Presidencia de la Junta, no permitirá que salga "ni una sola gota" de agua hacia el Levante o cualquier otro territorio hasta que haya regado el último agricultor castellanomanchego.

La dirigente socialista ha calificado de "chiste y tomadura de pelo" que el PP haya elegido Alcázar para celebrar su Mesa del Agua. Especialmente porque, según ha recordado, la localidad acogía la sede del Consorcio del Alto Guadiana, un organismo impulsado por los socialistas para recuperar los acuíferos y que fue eliminado durante la etapa de Gobierno del PP en Castilla-La Mancha.

Críticas a Núñez

Abengózar ha acusado al PP de querer convertir Castilla-La Mancha "en la gran cedente de agua para el resto del país" y ha reprochado a Núñez que su formación reclame trasvases del Tajo al Levante, del Júcar a Valencia y del Sorbe a Madrid.

También ha acusado al líder del PP de utilizar el agua "como un instrumento puramente partidista" para "hacer méritos ante sus superiores de la calle Génova".

Frente a ello, ha reivindicado la actuación del Gobierno de Emiliano García-Page ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico ha presentado alrededor de un centenar de alegaciones en colaboración con las organizaciones agrarias y el sector.

Abengózar ha destacado que estas aportaciones defienden “una mayor justicia social hídrica para Castilla-La Mancha” y ha reprochado al PP que, según su versión, no haya presentado "ni una sola aportación".

La portavoz socialista ha concluido defendiendo que Page reclama las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha "donde sea necesario y ante quien sea necesario", independientemente del color político del Gobierno de España.