Castilla-La Mancha alerta de que no tiene capacidad para acoger menores de Ceuta: "Nuestro sistema no lo soporta"

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha alertado que la comunidad no cuenta en estos momentos con capacidad para albergar menores procedentes de Ceuta.

"Nuestro sistema no lo soporta. Castilla-La Mancha está ahora mismo en una situación en donde todo su sistema está sobreocupado y no puede asumirlo", ha asegurado en una entrevista en Cadena SER antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La consejera ha afirmado que esta situación está en conocimiento del Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.

Por otro lado, ha recordado que la conferencia contaba únicamente con un punto del orden del día centrado en "los 25 millones para Ceuta para poder atender esta crisis". Pero se ha incorporado un segundo punto de información "para poder saber o abordar un poco más esta crisis que está sucediendo".

"Entiendo que ahí ya nos explicarán cómo quieren trabajarlo", ha expresado, a la vez que ha abogado por "seguir trabajando el posible retorno de estos menores a su situación y a su lugar de origen a través de las entidades sociales de primera acogida".

"El objetivo y el compromiso del Ministerio es poder atender esta crisis directamente por parte del Gobierno central. Creo que está en los planes del Ministerio trabajar con las entidades sociales de allí de Marruecos para poder garantizar que los niños y niñas puedan allí ya tener oportunidades de futuro", ha afirmado.

Crisis "muy superior"

García Torijano ha asegurado que la crisis de Ceuta "es una crisis muy superior" que trasciende la mera cuestión migratoria.

"Se trata de una cuestión de control de fronteras. Hay que dar una respuesta general porque es una cuestión de Estado. Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que a las comunidades les va a suponer "un coste importante, que debería asumir el Gobierno de España".

"Por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar y ayudar, esto no solo responde a eso", ha sentenciado.

En la línea de Page

Las declaraciones de la titular de Bienestar Social van en la línea de las palabras del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que calificó la entrada masiva de inmigrantes como una "invasión" y exigió al Gobierno que cumpla con su compromiso de "devolver a todos" los que entraron de forma irregular.

Por ello, insistió en que se deben tomar medidas de control de fronteras o se fomentará "el cuento de nunca acabar".

Asimismo, expresó que Castilla-La Mancha ya acoge desde hace años "a muchos más menores emigrantes de los que le corresponden por su propia población". Por ello, adelantó que prestará "todos los servicios que se pidan dentro de las leyes".