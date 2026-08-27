Amnistía Internacional pide a Castilla-La Mancha que "facilite" la acogida de los menores no acompañados de Ceuta

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "facilite" la reubicación de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta, "garantizando su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos".

La organización ha mostrado "preocupación" por la posición manifestada por el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, de "no asumir la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta".

"Estas declaraciones contrastan con la respuesta que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recibió recientemente del Gabinete de la Consejería de Bienestar Social, cuando mostró plena colaboración institucional y solidaridad", han lamentado.

Amnistía Internacional cree que, aunque la situación supone un esfuerzo importante para el sistema de protección de menores, requiere "el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas".

Por ello, ha enviado una carta a Page para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición mantenida hasta ahora por Castilla-La Mancha respecto a la acogida.

Situación preocupante

La organización ha afirmado que la situación en Ceuta sigue siendo especialmente preocupante, con cientos de menores que "permanecen en situación de calle y sin tener cubiertas adecuadamente necesidades básicas".

Además, ha mostrado preocupación por los procesos de determinación de la edad, ante la posibilidad de que no se estén llevando a cabo con todas las garantías de derechos humanos.

Por último, ha recordado la recomendación de garantizar la protección jurídica efectiva de estos niños y niñas, incluido su derecho a solicitar protección internacional. "Cualquier decisión que se adopte debe estar basada en el principio del interés superior del menor", ha sentenciado.