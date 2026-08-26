Stop Biometano CLM pide anular el decreto para instalar plantas de biometano tras presentar 5.400 alegaciones

La Plataforma regional Stop Biometano CLM ha presentado más de 5.400 alegaciones contra el decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que regula la gestión de residuos orgánicos para su transformación en biometano y ha reclamado su nulidad al considerar que promueve un "modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo".

Representantes de la plataforma y de Verdes Equo han comparecido este miércoles en Toledo para exponer sus objeciones a la normativa. Según han señalado, actualmente hay unos 100 proyectos de plantas de biometano en proceso de instalación en Castilla-La Mancha, mientras que tres instalaciones ya están activas en Balsa de Ves (Albacete), Noez-Casasbuenas (Toledo) y Belinchón (Cuenca).

Los colectivos han advertido de que, si el Gobierno regional no modifica su posición, su oposición a estas instalaciones podría acabar en los tribunales. Asimismo, han solicitado una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle sus reivindicaciones.

También han pedido a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que incremente las reuniones con las plataformas ciudadanas, al considerar que mantiene más encuentros con empresas gasísticas y constructoras.

Denuncian "inseguridad jurídica"

Uno de los principales argumentos de la plataforma es la supuesta contradicción que, a su juicio, existe entre el decreto y la futura ley de proyectos empresariales estratégicos. Según han explicado, el decreto establece que los ayuntamientos tendrán la última palabra a la hora de permitir o no una planta de biometano, pero la nueva legislación podría situarse por encima de los informes municipales.

Rafael Ruiz, representante de la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Torralba de Calatrava, ha asegurado que estas instalaciones "suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra" y ha rechazado el decreto en los términos actuales.

A su juicio, la norma contiene "muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica y por tanto podrían ser motivo de nulidad", por lo que ha reclamado que sea revisada y anulada.

Los colectivos también han advertido de posibles efectos sobre la flora, la fauna y el paisaje y han calificado las plantas proyectadas de "contaminantes, malolientes y nocivas". Consideran, además, que su implantación se está planteando "en contra de la voluntad de los pueblos".

Más de 20.000 alegaciones

La plataforma sostiene que la oposición a este modelo energético está creciendo en Castilla-La Mancha. A las más de 5.400 alegaciones presentadas contra el decreto suman las 15.071 registradas anteriormente contra el Plan de Biometano, su evaluación ambiental estratégica y su declaración ambiental estratégica.

De este modo, los colectivos contabilizan más de 20.000 alegaciones procedentes de Castilla-La Mancha y de otras zonas. Según Ruiz, la mayoría proceden de ciudadanos particulares, aunque también han participado ayuntamientos, asociaciones, plataformas, entidades y empresas.

La Plataforma Stop Biometano CLM, integrada actualmente por 46 colectivos, trabaja además en hasta doce métodos alternativos para la gestión de los residuos orgánicos. Sus integrantes aseguran que estas propuestas están siendo desarrolladas con una argumentación técnica.

Por su parte, Elisa Díaz, de Verdes Equo, ha defendido que no se oponen a la gestión de residuos, pero sí a que Castilla-La Mancha se convierta en destino de residuos procedentes de otras comunidades. "No nos parece de recibo hacer aquí la gran megaindustria de reciclaje del territorio", ha afirmado.

Díaz también ha cuestionado la capacidad de los municipios para elaborar los informes que contempla el decreto, ya que, según ha señalado, muchos de ellos no cuentan con técnicos competentes suficientes para afrontar esta tarea.

La plataforma cifra en 71 los proyectos en curso

Carmelo Donoso, de Stop Biometano Carrión de Calatrava, ha asegurado que el Gobierno regional tiene actualmente 71 proyectos de grandes plantas de biometano en curso.

Donoso considera que los municipios castellanomanchegos no generan residuos suficientes para alimentar las macroplantas proyectadas y ha criticado que algunas instalaciones se planteen a escasa distancia de zonas habitadas.

A su juicio, situarlas "a dos kilómetros de donde vive la gente" sería "irracional", además de "insensible, antipopular, antisocial y antidemocrático". También ha advertido de que esta situación podría dar lugar a acciones judiciales.

Alertan del riesgo para las Tablas de Daimiel

La plataforma también ha puesto el foco en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Alberto Celis, representante de Stop Biometano en Daimiel, ha alertado de que el decreto no contempla, según ha denunciado, una prohibición expresa para impedir la instalación de plantas de biometano en las proximidades de espacios naturales protegidos.

Por este motivo, los colectivos han anunciado una campaña regional y nacional bajo el lema 'Salvemos Las Tablas de Daimiel', con la que pretenden evitar que estas instalaciones puedan afectar al espacio protegido.