Page anuncia que el curso escolar arrancará en Castilla-La Mancha con 900 profesores más que el pasado año

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el próximo curso escolar contará con casi 900 profesores más que el pasado año y 6.000 más que cuando llegó al Gobierno regional.

"Nuestro sistema educativo va a más, atiende a mucha más gente y con mucha más cualificación", ha expresado durante la inauguración del gimnasio municipal de Navalcán (Toledo).

Asimismo, ha anunciado que el próximo 8 de septiembre el Consejo de Gobierno tomará en consideración el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

"Hoy lo que se está echando de menos es una buena formación profesional, falta mucha mano de obra cualificada y muchos oficios. Hay más de dos millones de puestos de trabajo sin poder cubrir en España", ha asegurado.

Por ello, ha apostado por "cualificar" bien la Formación Profesional, mejorando el presupuesto, pero también los instrumentos.

"La buena Formación Profesional hay que hacerla con las empresas para que tengamos el mejor sistema, uno de los más avanzados en toda España", ha expresado.

Educación "universal y gratuita"

Durante su discurso, Page ha asegurado que su principal objetivo es "que la educación siga siendo universal y gratuita y nadie deje de estudiar por un problema de bolsillo de los padres".

"Los que más se esfuerzan, los que sacan premio extraordinario y matrícula de honor, los que son nuestra punta de lanza social, de los que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, tendrán gratuita la matrícula no solo del primer curso en la carrera universitaria, sino también en el segundo curso", ha sentenciado.