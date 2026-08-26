Paco Núñez reprocha a Page su silencio sobre Ceuta durante su veraneo: "No ha dado una sola explicación"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, considera que Emiliano García-Page llega tarde a la crisis de Ceuta. El líder 'popular' ha reaccionado a las declaraciones realizadas este miércoles por el jefe del Ejecutivo autonómico, que por primera vez se ha pronunciado sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y ha criticado la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

A juicio de Núñez, Page debería haber hablado antes y no permanecer en silencio durante casi un mes mientras estaba de vacaciones. Ha aprovechado su visita a La Roda (Albacete) para reprochar al presidente castellanomanchego que no haya dado "una sola explicación" durante este periodo, pese a la gravedad de una crisis que el propio dirigente socialista ha calificado ahora de "invasión" y de problema de "seguridad nacional".

"Sánchez y Page se han ido un mes de vacaciones mientras España afronta una situación de problemón tremendo", ha denunciado el líder del PP regional.

Paco Núñez ha acusado a los dos presidentes de haber permanecido alejados del debate público mientras se sucedían los acontecimientos en Ceuta. "El socialismo solo genera problemas", ha afirmado.

En este contexto, ha denunciado que ambos hayan estado "sin dar una sola explicación, sin dar una sola respuesta durante ese periodo". "Estamos viviendo una situación esperpéntica, una situación surrealista", ha asegurado Núñez.

"En definitiva, el momento es terrible y los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha miran para otro lado mientras sus presidentes se pegan un mes de vacaciones. Esto no puede seguir así", ha reiterado.

Cambio de rumbo

El presidente del PP regional ha extendido su crítica a la situación general de Castilla-La Mancha y ha reclamado un cambio de rumbo basado en "que vuelva el sentido común, la gestión, el rigor, la cercanía" y escuchar a quienes generan empleo y riqueza.

Núñez ha aprovechado su visita a La Roda para denunciar otros problemas que, a su juicio, atraviesa la región. Ha señalado la presión fiscal sobre autónomos y pymes, el aumento de las listas de espera sanitarias, la pobreza, la falta de agua para agricultores y ganaderos y el impacto de la inflación sobre las familias.

También ha puesto en valor el tejido empresarial de la localidad albaceteña y ha comprometido que un futuro gobierno del PP al frente de la Junta de Comunidades impulsará la capacidad industrial del municipio para atraer nuevas empresas y generar empleo de calidad.

"Los rodenses pueden tener la confianza de que esa necesidad de avanzar y mejorar el tejido industrial de La Roda será atendida desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y esa actuación se llevará a cabo dentro de un año", ha concluido con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.