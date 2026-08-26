CSIF denuncia el aumento de la temporalidad en Castilla-La Mancha: casi 4 de cada 10 empleados públicos no son fijos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles sobre el incremento de la temporalidad en la Función Pública de Castilla-La Mancha, que está incidiendo especialmente en ámbitos como la administración local o la sanidad.

El sindicato ha apuntado que el 37,8 % de los empleados públicos son temporales. Una cifra que no deja de aumentar, y que, como señalan, es el reflejo de los incumplimientos que están llevando a cabo el conjunto de administraciones a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según CSIF, el porcentaje de empleos públicos en la región está "muy lejos" del 8 % que establece la ley de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. Por ello, han reclamado sanciones contra el abuso de la contratación temporal.

Desde el sindicato también han señalado que los últimos datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EPSAP), publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, relativos a enero de 2026, reflejan que más de uno de cada tres de los 146.022 trabajadores públicos de la región tiene una vinculación no permanente con la administración.

Conforme a estos datos, de los 55.178 trabajadores públicos temporales, 32.364 son funcionarios interinos, 22.530 laborales temporales y 284 son eventuales.

El sindicato ha apuntado que la temporalidad no para de aumentar —ha habido un incremento interanual del 4,3 %—y ha añadido que los sectores más afectados son las administraciones locales, donde alcanzan el 54 %. Así, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) registra una cifra del 47,6 % de su plantilla en situación temporal. En el sector de la educación, la temporalidad alcanza el 30,8 % de interinidad, lo que supone un total de 9.844 docentes.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha reclamado "sanciones ejemplares" y ha apuntado que "es preciso convocar ofertas de empleo público mucho más amplias que cubran todas las necesidades estructurales y reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos".