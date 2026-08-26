La Caixa reúne a casi 65.000 mayores de Castilla-La Mancha en 820 actividades para un envejecimiento saludable

La Fundación "La Caixa" ha impulsado este curso 820 actividades dirigidas a desarrollar de forma holística las necesidades, intereses e inquietudes de cerca de 64.989 mayores. Con el objetivo de favorecer el bienestar físico y emocional, la iniciativa ya ha sido aplicada en 29 centros conveniados con las administraciones de Castilla-La Mancha.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores pretende responder a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y facilitar así un envejecimiento saludable.

Asimismo, las actividades impulsan promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor en la sociedad, su compromiso social y la participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida de propósito.

En cuanto a los talleres pensados para los mayores, se han enfocado en cinco líneas de acción, mantener y mejorar la salud física y prevenir la fragilidad, fomentar el desarrollo personal, la participación social y comunitaria, mejorar las competencias digitales, y trabajar la creatividad y reflexión.

Entre las novedades de este curso, ha habido charlas de concienciación y talleres sobre el duelo, así como el 'Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo'.

En este sentido, el programa incluye un voluntariado como acción de sensibilización, al que se inscribieron más de 1.600 personas, pues "una de cada tres personas en Europa es víctima de alguna discriminación relacionada con su edad".

También se han llevado a cabo los minitalleres 'aula abierta' para dar apoyo digital con formaciones voluntarias, donde se enseña a usar las aplicaciones digitales más populares y a realizar las gestiones más habituales de internet.