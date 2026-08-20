El miedo a los incendios deja a los pueblos de Castilla-La Mancha sin fuegos artificiales: "Nos cancelan el día de antes"

El miedo a nuevos incendios está dejando sin espectáculos pirotécnicos a las fiestas de Castilla-La Mancha. Tras la acumulación de hectáreas quemadas que está padeciendo la región en lo que va de verano, cada vez son más los pueblos que deciden prescindir de los fuegos artificiales durante sus fiestas por temor a que se conviertan en el detonante de una nueva desgracia.

Desde la empresa pirotécnica 'La Sagreña' de Magán (Toledo) han notado un "aumento de cancelaciones" en lo que va de verano con respecto al año pasado, según ha contado el gerente de la empresa, Pablo Sánchez, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Durante la primera quincena de agosto, la empresa ya ha sufrido la "cancelación de seis de los quince espectáculos" que tenían programados. Unas anulaciones a las que Sánchez no ve "ningún fundamento" pues asegura que "la pirotecnia no crea incendios".

De los "35 espectáculos" que tienen previstos para la segunda mitad de agosto, ya hay "dos que están en el aire" y, según Sánchez, no descartan que "sean más". Una situación que asegura no entender pues "siempre que se hacen espectáculos" se cuenta con "una dotación de bomberos o de protección civil" y el riesgo de ocasionar un incendio es mínimo.

"En Castilla-La Mancha se han cancelado en torno a un 20 % de los espectáculos que estaban programados" indica el gerente, quien no ve la situación tan crítica si se compara con una de las comunidades vecinas: "Dentro de lo malo no estamos tan mal, en Andalucía el porcentaje de anulaciones ha subido al 90 %".

Una situación que pone en alerta a la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro), desde donde denuncian una "asfixia económica" por estas cancelaciones para un sector cuyos meses fuertes son los de verano, que coinciden con el auge de las diferentes fiestas patronales. En esta línea y según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), la asociación detalla que los fuegos artificiales "solo" han sido la causa del 0,049 % de toda la superficie quemada en España entre 2015 y 2023.

Las cancelaciones de pirotecnia están "a la orden del día" y, para Sánchez, el problema germina en las "críticas" que se vierten en "las redes sociales". "No es una cuestión de dinero, porque los ayuntamientos ya cuentan con ese gasto", asegura incidiendo en que las plataformas digitales son las causantes de que los pueblos tengan miedo a los juicios virtuales que se puedan desencadenar tras haber vivido situaciones muy complicadas con los incendios.

La incertidumbre está reinando en el sector. Aunque ahora la cifra de anulaciones sea del 20 %, esta podría aumentar rápidamente y convertirse en un "30 o 40 %" en cuestión de "un día". El gerente cuenta que está recibiendo llamadas avisando "el día de antes diciendo que los fuegos se suspenden".

"Yo todavía no he visto en la televisión que haya algún incendio por culpa de la pirotecnia", afirma Sánchez reiterando el mismo mensaje: "Con la pirotecnia el riesgo de incendios es nulo". Además, incide, llamando a la tranquilidad, que "por ley es obligatorio que haya dotaciones de bomberos, con lo cual, en pocos minutos si hubiese cualquier conato de incendio lo atajan rápidamente y no da lugar a incendios grandes como los que se ven en televisión".

El gerente de la empresa pirotécnica ha puesto como ejemplo a uno de los pueblos a los que fueron a hacer un espectáculo: "El alcalde vio oportuno que en lugar de una motobomba hubiese tres" una medida que, a su juicio, permite tranquilizar y hacer ver que "los fuegos se pueden hacer con mayor seguridad todavía".

En Castilla-La Mancha, la práctica de los fuegos artificiales está regulada a través de normativas autonómicas de prevención de incendios y por la legislación nacional sobre explosivos. Además, la normativa de la región contempla la prohibición del uso de material pirotécnico en situaciones de riesgo de incendio forestal durante las épocas de mayor peligrosidad.