El incendio de Almorox, que ha quemado 900 hectáreas en Toledo, baja a nivel 0: Infocam ha retirado todos sus efectivos

El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 0: en la noche de este jueves, no hay efectivos del servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) trabajando en el terreno.

Así lo ha comunicado Infocam a través de sus redes sociales, después de que la Junta Castilla-La Mancha retomase el martes —tras la finalización de la emergencia nacional— la dirección de la extinción en la provincia de Toledo.

Según el servicio de información de incendios forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el fuego fue detectado el pasado 22 de julio en la urbanización El Pinar de la localidad por un vigilante fijo.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a dos hombres como los presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox, al estar haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial a pesar de que estaba prohibido.

Los dos detenidos han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les ha impuesto medidas cautelares, como la prohibición de salir del país.

El incendio ha calcinado 900 hectáreas en la provincia de Toledo y rápidamente afectó a la Comunidad de Madrid, uniéndose al que comenzó en San Martín de Valdeiglesias.