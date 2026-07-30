Ciudad Real estrena un nuevo césped de última generación en la Ciudad Deportiva Sur con una inversión de 180.000 euros

La Ciudad Deportiva Sur de Ciudad Real ha incorporado un terreno de juego de última generación tras la sustitución del anterior césped artificial, una actuación que permitirá a los usuarios de este espacio disfrutar de unas condiciones de "primer nivel".

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, han recorrido este jueves las instalaciones para comprobar el resultado de una intervención que ha supuesto una inversión de casi 180.000 euros.

Cañizares ha explicado que el anterior césped había superado ampliamente la vida útil recomendada y que se ha incorporado "lo mejor que había en el mercado". La intención del Consistorio pasa por "convertir este campo en una referencia para el fútbol de la ciudad".

El regidor ha señalado que se trata de una superficie moderna, segura y preparada para un uso intensivo, una cancha que permitirá "mejorar la práctica deportiva de las escuelas municipales, los equipos de Ciudad Real y los numerosos usuarios que utilizan habitualmente estas instalaciones".

Además, ha agradecido "las aportaciones de la Diputación al Ayuntamiento", unas inversiones que "alcanzan ya este año alrededor de 3 millones de euros". De cara al futuro, Cañizares ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja ya en la siguiente fase de mejora de la Ciudad Deportiva Sur, con la instalación con nuevos graderíos.

Valverde ensalza la colaboración

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha considerado que la mejora que se ha llevado a cabo "representa el modelo de colaboración que la Diputación mantiene con todos los ayuntamientos de la provincia".

Ha explicado que el anterior césped "acumulaba más de una década de uso, por lo que la renovación permite ofrecer a deportistas y clubes una instalación de primer nivel".

Valverde ha concluido, trasladado al alcalde su compromiso de "seguir colaborando en proyectos que contribuyan al desarrollo de la ciudad y al bienestar de sus vecinos".