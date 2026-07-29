Page tiene "muchas dudas" sobre Zapatero y le aconseja salir del foco público: "Que se centre en la estrategia judicial"

El socialista Emiliano García-Page ha reconocido este miércoles que las explicaciones ofrecidas por José Luis Rodríguez Zapatero le suscitan "muchas dudas", al tiempo que ha aconsejado al expresidente del Gobierno abandonar las apariciones mediáticas para volcarse exclusivamente en su defensa ante los tribunales.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, el presidente de Castilla-La Mancha ha admitido vivir la situación con especial desazón por el conocimiento personal que tuvo de Zapatero durante su etapa al frente tanto del Ejecutivo como del PSOE.

"Me duele especialmente porque yo le conocí de presidente y estaba totalmente convencido de que no tenía ningún tipo de ambición económica", ha asegurado, aclarando a renglón seguido que, no obstante, nunca pone "la mano en el fuego" por nadie.

Las declaraciones del barón socialista se producen una semana después de que Zapatero justificase durante una entrevista en TVE que las joyas encontradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una caja fuerte de su despacho fueron un "regalo de cortesía", pero sin precisar quién se los entregó ni en qué circunstancias.

Ante el periodista Javier Ruiz, el expresidente del Gobierno también recalcó que no hizo ninguna gestión para favorecer el rescate de la compañía aérea Plus Ultra por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y también negó que diera instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái.

"La duda me corroe"

Lejos de respaldar sin matices al expresidente, Emiliano García-Page ha reconocido abiertamente que las noticias conocidas en los últimos tiempos sobre Zapatero le generan una fuerte incertidumbre. "Tengo muchas dudas, y es lo que más me corroe. La duda es lo peor", ha afirmado durante la entrevista.

"Si tuviera la certeza de que todo es falso, estaría tranquilo. Si tuviera la certeza de que todo es verdad, estaría muy fastidiado, pero tranquilo. Lo peor es la duda", ha añadido Page.

A juicio del presidente castellanomanchego, después de que Pedro Sánchez y la actual cúpula del PSOE hayan llegado a justificar que Zapatero tuviese en su poder joyas valoradas en 1,3 millones de euros, negar esa inquietud ante los hechos conocidos supone caer en una disciplina ciega de partido que no comparte.

"Las informaciones que se conocen producen dudas. Y el que no las tenga, me parece sinceramente que es que el fanatismo y el sectarismo de partido nos ciegan hasta ese punto", ha argumentado Page, marcando distancias con la dirección de su formación al remarcar que "ser militante no significa ser cómplice".

Bien es cierto que este mismo martes, durante una rueda de prensa ofrecida por Pedro Sánchez para hacer balance del curso político, el presidente se mostró más tibio que días atrás y dijo a preguntas de los periodistas: "Yo no soy el portavoz del señor Zapatero".

Consejo a Zapatero

Page, en un momento de la entrevista, también se ha permitido aconsejar públicamente a Zapatero que cese de inmediato los intentos de defenderse en los medios de comunicación y concentre todos sus esfuerzos en el ámbito penal.

"Yo le recomendaría personalmente —no soy quién para dar consejos— que se centre en la estrategia judicial", ha afirmado, argumentando que "cuando se está delante de los tribunales y con acusaciones tan fuertes, intentar mantener un relato y una explicación pública, sinceramente, es cosa imposible".

Page ha finalizado manifestando su deseo de que Zapatero pueda "defender y explicar su causa o sus distintas causas en los tribunales", pero ha advertido de cuál debe ser la posición de PSOE si finalmente se determinan responsabilidades: "Condenar claramente y alegrarnos de que la Justicia se abra paso".