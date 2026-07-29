La ONCE supera los 3.000 trabajadores en Castilla-La Mancha y se alza como el tercer mayor empleador de España

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) cerró el curso 2025 alzándose como el tercer mayor empleador de empresas españolas no públicas: alcanzó los 80.000 profesionales en plantilla, de los cuales 3.089 "centinelas de la ilusión" están en Castilla-La Mancha.

"Hemos alcanzado un hito que nadie podía imaginar hace unos años. Es un logro construido gracias y junto a la ciudadanía, que siempre ha confiado y confía en nosotros y en nuestra labor diaria a su lado", han señalado este miércoles el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, y el presidente del Consejo Territorial en la región, José Martínez, en la presentación del Informe de Valor Compartido 2025.

Un informe elaborado gracias al "trabajo coral" que, como destacan, se basa en la "transparencia". "Nos sentimos muy orgullosos" han apuntado haciendo referencia a los datos conseguidos: "Es un símbolo de avance y de igualdad en oportunidades. No pasa en otro país, somos un referente mundial de personas con discapacidad visual", han afirmado.

Posado durante la rueda de prensa de este miércoles. ONCE Castilla-La Mancha.

El Grupo Social ONCE muestra su compromiso por la diversidad cultural y social integrando 100 nacionalidades en plantilla. Asimismo, 47.000 personas con discapacidad y 33.000 personas sin discapacidad han sido incorporadas al mercado laboral, de los cuales, 36.000 son mujeres, lo que supone un 45 % del total.

Crecimiento en sus tres áreas

Con 87 años de historia, en pleno proceso de rejuvenecimiento de la plantilla y con un ritmo de crecimiento del 3,4%, el Grupo Social sumó un total de 2.642 puestos nuevos de trabajo netos.

Un crecimiento ligado a una mejora de los ingresos en sus tres áreas: ONCE incrementó un 3,4 % las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros -un récord de 2025-, de los cuales 1.661 retornaron directamente en premios.

Por su parte, Ilunion creció un 9,6 % en facturación hasta los 1.443 millones de euros. Fundación ONCE captó fondos hasta los 154,5 millones de euros, repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

En este sentido, el Grupo Social sigue con su responsabilidad en materia de sensibilización, formación e impulso de empleo. Liderada por Inserta Empleo, ONCE logró generar 13.204 empleos para personas con discapacidad en terceras empresas, organizaciones o administraciones en 2025.

La tecnología al servicio de todos

Durante su intervención, tanto Carlos Javier Hernández como José Martínez han destacado la importancia de la tecnología como un punto clave para el Grupo Social. "Si la tecnología quiere ser útil, debe ser inclusiva o no será nada" han señalado indicando que su apuesta por el uso de las tecnologías va en todos los sentidos.

Imagen que ilustra el texto mostrando un app. ONCE Castilla-La Mancha.

También han querido poner en valor el tiempo que le dedican a la "accesibilidad". "Para tener una Castilla-La Mancha mejor, entendemos la accesibilidad como una herramienta de libertad", han señalado subrayando que "la tecnología debe ser para todos".

"La tecnología debe evitar brechas. Es importante que el cambio sea para todos", han afirmado. Este miércoles han presentado 'Entreno', una aplicación que ejercita la mente y que tiene como objetivo que todas las personas puedan utilizarlo.

Datos históricos en materia de inversión

Un total de 262,6 millones de euros han sido dedicados a inversión social directa en personas con discapacidad. Un dato que refleja el impulso en educación, accesibilidad, empleo e inclusión real. En la región, la inversión social de la ONCE ha alcanzado los 7.650.000 euros. En el 2025, Castilla-La Mancha sumó 113 afiliados más y 61 vendedores y vendedoras se incorporaron a la plantilla.

El Grupo Social alcanzó otro hito: 1.661,5 millones de euros fueron repartidos en forma de premios entre los ciudadanos, la mayor cantidad nunca antes repartida. En vía de mostrar la mayor transparencia, el Informe recoge que por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos, 22,3 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores, 9,8 euros se asignan para los gastos de gestión y el resto se retorna íntegro en acción social.

Imagen para ilustrar el texto. ONCE Castilla-La Mancha.

Tanto el delegado como el presidente del Consejo Territorial, han destacado que, tras someterse a la auditoría externa global, renovaron por sexta vez consecutiva las certificaciones de juego responsable de las organizaciones World Loteries y European Loteries. Tuvieron un resultado de cumplimiento de estándares de un 99,80 %, registrando como la mayor puntuación conseguida hasta la fecha.

La Fundación ONCE también logró récord de ingresos procedentes de la propia ONCE y de la gestión de fondos comunitarios. En 2025 pudo destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en todos los puntos de España: en Castilla-La Mancha se colaboró con 64 proyectos de organizaciones de la región.

En referencia a la inclusión en todos los sentidos, el programa Mujeres en Modo ON-VG dirigido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género suma más de 3.600 mujeres atendidas desde 2022, con empleo para 1.678 trabajadoras en este periodo.

Imagen de una trabajadora de Ilunion. ONCE Castilla-La Mancha.

Las empresas Ilunion cierran con una inversión superior a 100 millones de euros de crecimiento, 1.418.616 en Castilla-La Mancha y una cifra de negocio que se elevó hasta 1.443,5 millones en 2025: 61.240.450 en la región.

Con 41 centros de trabajo en Castilla-La Mancha, de los cuales el 43,5 % son Centros Especiales de Empleo, una plantilla que supera el 70% de personas con discapacidad. En formación, se dedicaron 628.000 entre todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE en 2025, una cifra a la que no se había llegado hasta la fecha.

Tanto el presidente del Consejo Territorial en la región como el delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, han destacado la importancia de incluir en su plantilla a "personas en riesgo de exclusión social" y han mandado un "abrazo de solidaridad" a los afectados en los incendios.