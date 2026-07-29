Castilla-La Mancha vive "relativa calma" con los incendios: el área quemada casi duplica la media del último decenio

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla. EP

Castilla-La Mancha atraviesa un momento de "relativa calma" en materia de incendios forestales después de varias semanas marcadas por algunos de los fuegos más graves registrados en la región en los últimos años.

Sin embargo, el balance de la campaña sigue siendo muy negativo. En lo que va de 2026, la comunidad autónoma ha registrado 880 incendios forestales, un 11 % más que la media habitual, mientras que la superficie arrasada alcanza ya las 40.000 hectáreas, una cifra que supone un incremento del 97 % respecto a la media de la última década.

Así lo ha señalado este miércoles la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha destacado que el elevado número de hectáreas afectadas se explica, en gran medida, por el incendio de La Mierla (Guadalajara), el mayor registrado este verano en Castilla-La Mancha, que por sí solo ha devastado alrededor de 32.000 hectáreas.

Pese a ello, la consejera ha asegurado que la situación actual permite afrontar con mayores garantías los incendios que se están declarando en la región.

Situación en vigilancia

"En Castilla-La Mancha ahora mismo tenemos relativa calma, aunque digo relativa calma porque sigue habiendo incendios, pero son incendios de los que nosotros podemos abordar absolutamente sin ningún problema y de los que surgen en esta época del año", ha explicado.

Mientras los equipos de extinción continúan vigilando los principales incendios ya estabilizados, el Gobierno regional ha comenzado a centrar sus esfuerzos en la recuperación de las zonas devastadas por el fuego.

En este sentido, Gómez ha recordado que este mismo miércoles estaba prevista una reunión encabezada por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de La Mierla para evaluar los daños y coordinar las primeras actuaciones.

La consejera ha insistido en que, pese a la enorme superficie calcinada, uno de los aspectos más positivos de la emergencia ha sido que no se han producido víctimas mortales ni daños en viviendas.

"Todos los vecinos y vecinas de los 34 municipios que fueron evacuados cuando han vuelto a sus casas se han encontrado sus casas en pie y con todos sus elementos disponibles", ha destacado.

A ello se suma la protección del sector ganadero durante los días más complicados del incendio. Según ha explicado Gómez, el dispositivo organizado por la Junta permitió evacuar el ganado extensivo de las zonas amenazadas por las llamas y garantizar su alimentación mediante convoyes especiales.

Además, el Ejecutivo autonómico facilitó combustible a los agricultores y tractoristas que colaboraron en la creación de cortafuegos para frenar el avance del incendio, evitando que estos trabajos supusieran un coste económico para quienes participaron en las labores de emergencia.

La consejera ha destacado que muchas de estas medidas han servido posteriormente como referencia para la gestión de otros grandes incendios declarados en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid.

Apoyo técnico a los incendios

Aunque Castilla-La Mancha ya no participa directamente sobre el terreno en el incendio del Valle del Tiétar, el Gobierno regional mantiene su colaboración con los dispositivos de extinción desplegados en otras comunidades autónomas.

Mercedes Gómez ha explicado que especialistas de Infocam continúan trabajando en las unidades de análisis que asesoran a los mandos operativos encargados de la gestión de los incendios que permanecen activos tanto en el Valle del Tiétar como en la Comunidad de Madrid.

"Tenemos profesionales especialistas de nuestra comunidad autónoma ayudando en el seguimiento y en las decisiones de control de estos incendios", ha señalado.

En el caso del incendio de Almorox, la consejera ha precisado que Castilla-La Mancha mantiene un retén preventivo en la zona para evitar posibles reactivaciones, especialmente ante la previsión meteorológica de los próximos días.

Los equipos de vigilancia están utilizando drones y cámaras térmicas para localizar posibles puntos calientes que puedan provocar nuevos focos de incendio, una labor que cobra especial importancia ante la llegada de un nuevo episodio de altas temperaturas acompañado de fuertes rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

No obstante, Gómez ha recordado que las dos urbanizaciones evacuadas en Almorox ya pudieron regresar a sus viviendas y ha asegurado que, en estos momentos, no existe riesgo para la población, aunque el dispositivo permanecerá desplegado para actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

La investigación sigue abierta

Preguntada por el origen de los incendios de La Mierla y Almorox, la consejera ha confirmado que ambos continúan bajo investigación por parte de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales especializados en la investigación de causas.

Según ha explicado, los informes técnicos ya han sido remitidos a los juzgados competentes, donde deberán iniciarse las diligencias correspondientes para esclarecer el origen de los fuegos y determinar si existen responsabilidades penales.

En este contexto, Gómez ha anunciado que la Junta de Comunidades se personará en los procedimientos judiciales si finalmente se identifica a los responsables. "En el caso de que haya un culpable, tiene que caer todo el peso de la ley sobre los responsables", ha afirmado.

La consejera ha recordado que provocar un incendio forestal puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión, además de las responsabilidades civiles derivadas de los daños ocasionados.

"Daños incalculables"

Mercedes Gómez ha subrayado que las consecuencias de un gran incendio forestal van mucho más allá de la pérdida de masa forestal o de los daños materiales. En su opinión, este tipo de siniestros generan un fuerte impacto sobre el medio ambiente, la economía rural y también sobre la lucha contra el cambio climático, debido a la enorme cantidad de dióxido de carbono que liberan a la atmósfera.

"Son daños incalculables. No solo afectan a las infraestructuras, al medio natural o a los bienes de las personas, sino también al cambio climático, porque un incendio de estas magnitudes provoca una elevación de CO₂ a la atmósfera que termina afectando a todos", ha señalado.

Por ello, la consejera ha defendido la necesidad de continuar investigando el origen de los grandes incendios y depurar todas las responsabilidades que puedan derivarse de ellos, al tiempo que ha insistido en mantener la máxima precaución durante las próximas jornadas, marcadas por un nuevo episodio de calor intenso y fuertes vientos que podrían complicar la evolución de cualquier nuevo incendio que se declare.