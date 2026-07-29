Castilla-La Mancha recibirá en 2027 de parte del Estado la mayor financiación de su historia: 8.074 millones

Castilla-La Mancha recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia. El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles que la comunidad autónoma percibirá 8.074 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica, lo que supone un incremento del 8 % respecto a 2026.

Si a esa cantidad se añade la previsión de la liquidación correspondiente al ejercicio 2025, los recursos totales que llegarán a la región ascenderán hasta los 8.537 millones de euros, un 9,7 % más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica.

En conjunto, las autonomías recibirán 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 8,1 % más que en 2026. Sumando las liquidaciones del sistema, el volumen total de financiación alcanzará los 185.593 millones, también un máximo histórico.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que estas cifras reflejan "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha defendido que este incremento de recursos debe destinarse a fortalecer los servicios públicos y el Estado del bienestar.

Según el Ministerio, el aumento de la financiación responde al buen comportamiento de la economía española, que atribuye a las políticas del Ejecutivo y que, sostiene, ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10 % por primera vez en 18 años y situar a España entre las economías con mayor crecimiento de la Unión Europea.

Hacienda defiende una reforma

El departamento que dirige Arcadi España sostiene además que las entregas a cuenta podrían ser todavía mayores si prospera la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno. Según sus estimaciones, ese nuevo modelo supondría 1.248 millones de euros adicionales para Castilla-La Mancha en 2027.

Asimismo, recuerda que continúa su tramitación parlamentaria la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica, que en el caso de Castilla-La Mancha alcanzaría los 4.927 millones de euros.

Por último, el ministro ha reiterado su llamamiento a las comunidades autónomas para negociar la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que, según el Gobierno, los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular hayan rechazado hasta ahora participar en esa negociación.

Este mismo miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha también ha vuelto a cargar contra la propuesta de financiación remitida por el Gobierno a las comunidades autónomas después de que el Ministerio de Hacienda haya aplazado al 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista inicialmente para este miércoles. "Es una exigencia, un chantaje de los independentistas", ha denunciado, después de que la reforma fuese pactada previamente con el independentismo catalán para introducir el concepto de singularidad.

Contexto inadecuado

Emiliano García-Page ha considerado que, tras "12 años de retraso" en la reforma del sistema, el actual escenario político "no es un contexto como para abordar un gran pacto de Estado" en materia de financiación autonómica. "Parecer mentira que estemos hablando de financiación después de cuatro años sin presupuestos y con la precariedad política que hay", ha lamentado.

A su juicio, el modelo que plantea el Gobierno rompe con uno de los principios históricos de la izquierda al primar a las comunidades con mayor capacidad económica. "El sistema de progresividad que siempre ha defendido la izquierda se rompe. No se paga a las comunidades por lo que cuestan sus competencias, que sería lo lógico. A quien más tiene, más se le paga, y ese planteamiento yo no lo voy a asumir", ha afirmado.

Y ha argumentado que "hay parámetros a los que acercarse para ser serios: garantizar que todo el mundo tenga la misma oportunidad sanitaria, educativa o social".

Page ha advertido, además, de que Castilla-La Mancha volvería a salir perjudicada de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, pactada previamente con la Generalitat catalana. "Llevamos años siendo de las cuatro comunidades peor financiadas y ahora seríamos la peor", ha asegurado.

Aunque ha reconocido que el nuevo modelo supondría más recursos para todas las autonomías, ha finalizado diciendo: "Es verdad que hay más dinero para todos, pero se reparte peor".

"Juego político"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha animado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, y al resto de comunidades autónomas a defender el mejor proyecto de financiación para estas y ha enmarcado las críticas del jefe del Ejecutivo castellanomanchego "dentro del juego político".

"Animo a todas las comunidades autónomas y, por supuesto, al presidente Page, a que defiendan el mejor proyecto de financiación, pero a que no justifiquen que no lo apoyan por medidas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos", ha afirmado en rueda de prensa a preguntas de los medios.

Así ha reaccionado Sabrido, después de que García-Page haya señalado que "es verdad que hay más dinero para todos, pero se reparte peor", añadiendo que no cree que el momento actual sea el "contexto" como para abordar una nueva financiación autonómica.

Respecto a las críticas de las comunidades autónomas, ha entendido que se produzca un "viraje" para decir si una región "está mejor o peor financiada", un viraje "lógico y legítimo y dentro del juego". Con el nuevo acuerdo de financiación, ha afirmado Sabrido, se mejora la "sanidad, la educación y servicios sociales".